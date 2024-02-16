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Серия А: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Руслан Малиновский (слева) / Фото: facebook.com/genoaCFCofficial

"Дженоа" Малиновского сыграет против "Наполи", который является действующим обладателем "скудетто".

16 – 18 февраля состоятся матчи 25-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

В пятницу безоговорочный лидер чемпионата "Интер" будет принимать худшую команду сезона "Салернитану".

В субботу "Дженоа" украинца Руслана Малиновского на выезде сыграет против действующего чемпиона "Наполи", "Ювентус" приедет в гости к "Вероне", а "Аталанта" дома сразится с "Сассуоло".

В воскресенье "Лацио" примет "Болонью", "Эмполи" украинца Виктора Коваленко на своем поле сойдется с "Фиорентиной", "Рома" будет гостить у "Фрозиноне", а "Милан" на выезде встретится с "Монцой".

  • После 24-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (60 очков, игра в запасе). Вторую позицию занимает "Ювентус" (53). На третьей строчке – "Милан" (52). Четвертой идет "Аталанта" (42, поединок в запасе).
  • Матчи 26-го тура Серии А состоятся 23 – 26 февраля.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
Пятница, 16 февраля
20:00 ТОРИНО   _:_   ЛЕЧЧЕ
22:00 ИНТЕР   _:_   САЛЕРНИТАНА
Суббота, 17 февраля
16:00 НАПОЛИ   _:_   ДЖЕНОА
19:00 ВЕРОНА   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 АТАЛАНТА   _:_   САССУОЛО
Воскресенье, 18 февраля
13:30 ЛАЦИО   _:_   БОЛОНЬЯ
16:00 ЭМПОЛИ   _:_   ФИОРЕНТИНА
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   КАЛЬЯРИ
19:00 ФРОЗИНОНЕ   _:_   РОМА
21:45 МОНЦА   _:_   МИЛАН

Таблица Серии А после 24-го тура

Таблица Серии А после 24-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 24-го тура / Фото: flashscore.ua

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