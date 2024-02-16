Серия А: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Дженоа" Малиновского сыграет против "Наполи", который является действующим обладателем "скудетто".
16 – 18 февраля состоятся матчи 25-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
В пятницу безоговорочный лидер чемпионата "Интер" будет принимать худшую команду сезона "Салернитану".
В субботу "Дженоа" украинца Руслана Малиновского на выезде сыграет против действующего чемпиона "Наполи", "Ювентус" приедет в гости к "Вероне", а "Аталанта" дома сразится с "Сассуоло".
В воскресенье "Лацио" примет "Болонью", "Эмполи" украинца Виктора Коваленко на своем поле сойдется с "Фиорентиной", "Рома" будет гостить у "Фрозиноне", а "Милан" на выезде встретится с "Монцой".
- После 24-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (60 очков, игра в запасе). Вторую позицию занимает "Ювентус" (53). На третьей строчке – "Милан" (52). Четвертой идет "Аталанта" (42, поединок в запасе).
- Матчи 26-го тура Серии А состоятся 23 – 26 февраля.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
|Пятница, 16 февраля
|20:00
|ТОРИНО
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|22:00
|ИНТЕР
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|Суббота, 17 февраля
|16:00
|НАПОЛИ
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|САССУОЛО
|Воскресенье, 18 февраля
|13:30
|ЛАЦИО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|16:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|19:00
|ФРОЗИНОНЕ
|_:_
|РОМА
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|МИЛАН
Таблица Серии А после 24-го тура
Читайте также:
Ла Лига: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/8 финала