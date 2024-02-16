Серия А: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

16 – 18 февраля состоятся матчи 25-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

В пятницу безоговорочный лидер чемпионата "Интер" будет принимать худшую команду сезона "Салернитану".

В субботу "Дженоа" украинца Руслана Малиновского на выезде сыграет против действующего чемпиона "Наполи", "Ювентус" приедет в гости к "Вероне", а "Аталанта" дома сразится с "Сассуоло".

В воскресенье "Лацио" примет "Болонью", "Эмполи" украинца Виктора Коваленко на своем поле сойдется с "Фиорентиной", "Рома" будет гостить у "Фрозиноне", а "Милан" на выезде встретится с "Монцой".

После 24-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (60 очков, игра в запасе). Вторую позицию занимает "Ювентус" (53). На третьей строчке – "Милан" (52). Четвертой идет "Аталанта" (42, поединок в запасе).

Матчи 26-го тура Серии А состоятся 23 – 26 февраля.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

Таблица Серии А после 24-го тура

Таблица Серии А после 24-го тура / Фото: flashscore.ua

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