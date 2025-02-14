Серия А: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Центральными в туре будут поединки "Лацио" – "Наполи" и "Ювентус" – "Интер".

14-17 февраля состоятся матчи 25-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком "Болонья" – "Торино".

В субботу "Аталанта" примет "Кальяри", "Лацио" сыграет с "Наполи", а "Милан" сразится с "Вероной".

В воскресенье "Эмполи", к которому недавно вернулся украинский полузащитник Виктор Коваленко, сойдется с "Удинезе". В тот же день "Рома" украинского форварда Артема Довбика встретится с "Пармой", а "Ювентус" померяется силами с "Интером".

Завершится тур в понедельник поединком, в котором "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского поборется с "Венецией".

После 24-го тура таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (55 очков). Второе место занимает "Интер" (54 балла). Третьей идет "Аталанта" (50 пунктов). Топ-4 замыкает "Лацио" (45 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25

25 ТУР Пятница, 14 февраля 21:45 БОЛОНЬЯ _:_ ТОРИНО Суббота, 15 февраля 16:00 АТАЛАНТА _:_ КАЛЬЯРИ 19:00 ЛАЦИО _:_ НАПОЛИ 21:45 МИЛАН _:_ ВЕРОНА Воскресенье, 16 февраля 13:30 ФИОРЕНТИНА _:_ КОМО 16:00 МОНЦА _:_ ЛЕЧЧЕ 16:00 УДИНЕЗЕ _:_ ЭМПОЛИ 19:00 ПАРМА _:_ РОМА 21:45 ЮВЕНТУС _:_ ИНТЕР Понедельник, 17 февраля 21:45 ДЖЕНОА _:_ ВЕНЕЦИЯ

Таблица Серии А после 24-го тура

Таблица Серии А после 24-го тура / Фото: flashscore.ua

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