Серия А: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Центральными в туре будут поединки "Лацио" – "Наполи" и "Ювентус" – "Интер".
14-17 февраля состоятся матчи 25-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком "Болонья" – "Торино".
В субботу "Аталанта" примет "Кальяри", "Лацио" сыграет с "Наполи", а "Милан" сразится с "Вероной".
В воскресенье "Эмполи", к которому недавно вернулся украинский полузащитник Виктор Коваленко, сойдется с "Удинезе". В тот же день "Рома" украинского форварда Артема Довбика встретится с "Пармой", а "Ювентус" померяется силами с "Интером".
Завершится тур в понедельник поединком, в котором "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского поборется с "Венецией".
После 24-го тура таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (55 очков). Второе место занимает "Интер" (54 балла). Третьей идет "Аталанта" (50 пунктов). Топ-4 замыкает "Лацио" (45 очков).
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
25 ТУР
|Пятница, 14 февраля
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ТОРИНО
|Суббота, 15 февраля
|16:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|19:00
|ЛАЦИО
|_:_
|НАПОЛИ
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|ВЕРОНА
|Воскресенье, 16 февраля
|13:30
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|КОМО
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ЭМПОЛИ
|19:00
|ПАРМА
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ИНТЕР
|Понедельник, 17 февраля
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
Таблица Серии А после 24-го тура
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