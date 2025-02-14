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Серия А: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Артём Довбик, "Рома" / Фото: facebook.com/officialasroma

Центральными в туре будут поединки "Лацио" – "Наполи" и "Ювентус" – "Интер".

14-17 февраля состоятся матчи 25-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком "Болонья" – "Торино".

В субботу "Аталанта" примет "Кальяри", "Лацио" сыграет с "Наполи", а "Милан" сразится с "Вероной".

В воскресенье "Эмполи", к которому недавно вернулся украинский полузащитник Виктор Коваленко, сойдется с "Удинезе". В тот же день "Рома" украинского форварда Артема Довбика встретится с "Пармой", а "Ювентус" померяется силами с "Интером".

Завершится тур в понедельник поединком, в котором "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского поборется с "Венецией".

После 24-го тура таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (55 очков). Второе место занимает "Интер" (54 балла). Третьей идет "Аталанта" (50 пунктов). Топ-4 замыкает "Лацио" (45 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
25 ТУР
Пятница, 14 февраля
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ТОРИНО
Суббота, 15 февраля
16:00 АТАЛАНТА   _:_   КАЛЬЯРИ
19:00 ЛАЦИО   _:_   НАПОЛИ
21:45 МИЛАН   _:_   ВЕРОНА
Воскресенье, 16 февраля
13:30 ФИОРЕНТИНА   _:_   КОМО
16:00 МОНЦА   _:_   ЛЕЧЧЕ
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   ЭМПОЛИ
19:00 ПАРМА   _:_   РОМА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ИНТЕР
Понедельник, 17 февраля
21:45 ДЖЕНОА   _:_   ВЕНЕЦИЯ

Таблица Серии А после 24-го тура

Таблица Серии А после 24-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 24-го тура / Фото: flashscore.ua

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