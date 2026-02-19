- Дата публикации
Серия А: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 26-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 20 по 23 февраля состоятся матчи 26-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 20 февраля, игрой между "Сассуоло" и "Вероной".
В субботу, 21 февраля, "Ювентус" примет "Комо", "Интер" приедет в гости к "Лечче", а "Лацио" померяется силами с "Кальяри".
В воскресенье, 22 февраля, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет принимать "Торино", "Наполи" сойдется с "Аталантой", "Милан" встретится с "Пармой", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет противостоять "Кремонезе".
Завершится тур в понедельник, 23 февраля: "Фиорентина" сразится с "Пизой", а "Болонья" сыграет против "Удинезе".
Расписание и результаты матчей 26-го тура Серии А
Пятница, 20 февраля
21:45 "Сассуоло" – "Верона"
Суббота, 21 февраля
16:00 "Ювентус" – "Комо"
19:00 "Лечче" – "Интер"
21:45 "Кальяри" – "Лацио"
Воскресенье, 22 февраля
13:30 "Дженоа" – "Торино"
16:00 "Аталанта" – "Наполи"
19:00 "Милан" – "Парма"
21:45 "Рома" – "Кремонезе"
Понедельник, 23 февраля
19:30 "Фиорентина" – "Пиза
21:45 "Болонья" – "Удинезе"
Таблица Серии А после 25-го тура
