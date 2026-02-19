Серия А: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Интер" / © Associated Press

С 20 по 23 февраля состоятся матчи 26-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 20 февраля, игрой между "Сассуоло" и "Вероной".

В субботу, 21 февраля, "Ювентус" примет "Комо", "Интер" приедет в гости к "Лечче", а "Лацио" померяется силами с "Кальяри".

В воскресенье, 22 февраля, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет принимать "Торино", "Наполи" сойдется с "Аталантой", "Милан" встретится с "Пармой", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет противостоять "Кремонезе".

Завершится тур в понедельник, 23 февраля: "Фиорентина" сразится с "Пизой", а "Болонья" сыграет против "Удинезе".

Расписание и результаты матчей 26-го тура Серии А

Пятница, 20 февраля

21:45 "Сассуоло" – "Верона"

Суббота, 21 февраля

16:00 "Ювентус" – "Комо"

19:00 "Лечче" – "Интер"

21:45 "Кальяри" – "Лацио"

Воскресенье, 22 февраля

13:30 "Дженоа" – "Торино"

16:00 "Аталанта" – "Наполи"

19:00 "Милан" – "Парма"

21:45 "Рома" – "Кремонезе"

Понедельник, 23 февраля

19:30 "Фиорентина" – "Пиза

21:45 "Болонья" – "Удинезе"

Таблица Серии А после 25-го тура

Таблица Серии А после 25 тура / sofascore.com

