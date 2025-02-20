Серия А: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Действующий чемпион "Интер" пытается догнать "Наполи" в борьбе за "скудетто".
21-24 февраля состоятся матчи 26-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Лечче" и "Удинезе".
В субботу "Лацио" сыграет с "Венецией", "Милан" сразится с "Торино", а действующий чемпион "Интер" примет "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского.
В воскресенье "Наполи" встретится с "Комо", "Фиорентина" сойдется с "Вероной", "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко померяется силами с "Аталантой", а "Ювентус" приедет в гости к "Кальяри".
Завершится тур в понедельник поединком, в котором "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет принимать "Монцу".
После 25-го тура таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (56 очков). Второе место занимает "Интер" (54 балла). Третьей идет "Аталанта" (51 пункт). Далее расположились "Ювентус" и "Лацио" (по 46 очков).
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
26 ТУР
|Пятница, 21 февраля
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|Суббота, 22 февраля
|16:00
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|ЛАЦИО
|16:00
|ПАРМА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|ТОРИНО
|_:_
|МИЛАН
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|ДЖЕНОА
|Воскресенье, 23 февраля
|13:30
|КОМО
|_:_
|НАПОЛИ
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|19:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Понедельник, 24 февраля
|21:45
|РОМА
|_:_
|МОНЦА
Таблица Серии А после 25-го тура
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