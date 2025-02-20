Серия А: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Действующий чемпион "Интер" пытается догнать "Наполи" в борьбе за "скудетто".

21-24 февраля состоятся матчи 26-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Лечче" и "Удинезе".

В субботу "Лацио" сыграет с "Венецией", "Милан" сразится с "Торино", а действующий чемпион "Интер" примет "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского.

В воскресенье "Наполи" встретится с "Комо", "Фиорентина" сойдется с "Вероной", "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко померяется силами с "Аталантой", а "Ювентус" приедет в гости к "Кальяри".

Завершится тур в понедельник поединком, в котором "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет принимать "Монцу".

После 25-го тура таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (56 очков). Второе место занимает "Интер" (54 балла). Третьей идет "Аталанта" (51 пункт). Далее расположились "Ювентус" и "Лацио" (по 46 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25

26 ТУР Пятница, 21 февраля 21:45 ЛЕЧЧЕ _:_ УДИНЕЗЕ Суббота, 22 февраля 16:00 ВЕНЕЦИЯ _:_ ЛАЦИО 16:00 ПАРМА _:_ БОЛОНЬЯ 19:00 ТОРИНО _:_ МИЛАН 21:45 ИНТЕР _:_ ДЖЕНОА Воскресенье, 23 февраля 13:30 КОМО _:_ НАПОЛИ 16:00 ВЕРОНА _:_ ФИОРЕНТИНА 19:00 ЭМПОЛИ _:_ АТАЛАНТА 21:45 КАЛЬЯРИ _:_ ЮВЕНТУС Понедельник, 24 февраля 21:45 РОМА _:_ МОНЦА

Таблица Серии А после 25-го тура

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