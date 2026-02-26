ТСН в социальных сетях

Серия А: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Смотрите календарь и результаты всех поединков 27-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.

"Аталанта"

"Аталанта" / © Associated Press

С 27 февраля по 2 марта состоятся матчи 27-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 27 февраля, игрой между "Пармой" и "Кальяри".

В субботу, 28 февраля, "Наполи" сразится с "Вероной", а "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с "Интером".

В воскресенье, 1 марта, "Милан" будет противостоять "Кремонезе", "Аталанта" сыграет с "Сассуоло", "Лацио" сойдется с "Торино", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет "Ювентус".

Завершится тур в понедельник, 2 марта: "Болонья" приедет в гости к "Пизе", а "Фиорентина" будет бороться против "Удинезе".

Расписание и результаты матчей 27-го тура Серии А

Пятница, 27 февраля

21:45 "Парма" — "Кальяри"

Суббота, 28 февраля

16:00 "Комо" — "Лечче"

19:00 "Верона" — "Наполи"

21:45 "Интер" — "Дженоа"

Воскресенье, 1 марта

13:30 "Кремонезе" — "Милан"

16:00 "Сассуоло" — "Аталанта"

19:00 "Торино" — "Лацио"

21:45 "Рома" — "Ювентус"

Понедельник, 2 марта

19:30 "Пиза" — "Болонья"

21:45 "Удинезе" — "Фиорентина"

Таблица Серии А после 26-го тура

Таблица Серии А после 26-го тура / sofascore.com

Ранее сообщалось, что "Аталанта" разбила "Боруссию" Дортмунд и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также мы рассказывали, что "Буде-Глимт" шокировал "Интер" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

