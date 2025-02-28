Серия А: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура сойдутся лидеры чемпионата – "Интер" и "Наполи".
С 28 февраля по 3 марта состоятся матчи 27-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Фиорентиной" и "Лечче".
В субботу "Аталанта" примет "Венецию", а в центральном матче тура сойдутся лидеры чемпионата – "Наполи" на своем поле сразится с "Интером".
В воскресенье "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет противостоять "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко, "Рома" украинского форварда Артема Довбика встретится с "Комо", а "Милан" примет "Лацио".
Завершится тур в понедельник поединком, в котором "Ювентус" на домашней арене поборется с "Вероной".
После 26-го тура таблицу Серии А возглавляет "Интер" (57 очков). Второе место занимает "Наполи" (56 баллов). Третьей идет "Аталанта" (54 пункта). Топ-4 замыкает "Ювентус" (49 очков).
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
27 ТУР
|Пятница, 28 февраля
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|Суббота, 1 марта
|16:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|19:00
|НАПОЛИ
|_:_
|ИНТЕР
|21:45
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ПАРМА
|Воскресенье, 2 марта
|13:30
|МОНЦА
|_:_
|ТОРИНО
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|ЭМПОЛИ
|19:00
|РОМА
|_:_
|КОМО
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|ЛАЦИО
|Понедельник, 3 марта
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ВЕРОНА
Таблица Серии А после 26-го тура
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