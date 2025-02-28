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Серия А: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Интер" – "Наполи" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура сойдутся лидеры чемпионата – "Интер" и "Наполи".

С 28 февраля по 3 марта состоятся матчи 27-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Фиорентиной" и "Лечче".

В субботу "Аталанта" примет "Венецию", а в центральном матче тура сойдутся лидеры чемпионата – "Наполи" на своем поле сразится с "Интером".

В воскресенье "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет противостоять "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко, "Рома" украинского форварда Артема Довбика встретится с "Комо", а "Милан" примет "Лацио".

Завершится тур в понедельник поединком, в котором "Ювентус" на домашней арене поборется с "Вероной".

После 26-го тура таблицу Серии А возглавляет "Интер" (57 очков). Второе место занимает "Наполи" (56 баллов). Третьей идет "Аталанта" (54 пункта). Топ-4 замыкает "Ювентус" (49 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
27 ТУР
Пятница, 28 февраля
21:45 ФИОРЕНТИНА   _:_   ЛЕЧЧЕ
Суббота, 1 марта
16:00 АТАЛАНТА   _:_   ВЕНЕЦИЯ
19:00 НАПОЛИ   _:_   ИНТЕР
21:45 УДИНЕЗЕ   _:_   ПАРМА
Воскресенье, 2 марта
13:30 МОНЦА   _:_   ТОРИНО
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   КАЛЬЯРИ
16:00 ДЖЕНОА   _:_   ЭМПОЛИ
19:00 РОМА   _:_   КОМО
21:45 МИЛАН   _:_   ЛАЦИО
Понедельник, 3 марта
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ВЕРОНА

Таблица Серии А после 26-го тура

Таблица Серии А после 26-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 26-го тура / Фото: flashscore.ua

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