Серия А: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура сойдутся лидеры чемпионата – "Интер" и "Наполи".

С 28 февраля по 3 марта состоятся матчи 27-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Фиорентиной" и "Лечче".

В субботу "Аталанта" примет "Венецию", а в центральном матче тура сойдутся лидеры чемпионата – "Наполи" на своем поле сразится с "Интером".

В воскресенье "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет противостоять "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко, "Рома" украинского форварда Артема Довбика встретится с "Комо", а "Милан" примет "Лацио".

Завершится тур в понедельник поединком, в котором "Ювентус" на домашней арене поборется с "Вероной".

После 26-го тура таблицу Серии А возглавляет "Интер" (57 очков). Второе место занимает "Наполи" (56 баллов). Третьей идет "Аталанта" (54 пункта). Топ-4 замыкает "Ювентус" (49 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25

27 ТУР Пятница, 28 февраля 21:45 ФИОРЕНТИНА _:_ ЛЕЧЧЕ Суббота, 1 марта 16:00 АТАЛАНТА _:_ ВЕНЕЦИЯ 19:00 НАПОЛИ _:_ ИНТЕР 21:45 УДИНЕЗЕ _:_ ПАРМА Воскресенье, 2 марта 13:30 МОНЦА _:_ ТОРИНО 16:00 БОЛОНЬЯ _:_ КАЛЬЯРИ 16:00 ДЖЕНОА _:_ ЭМПОЛИ 19:00 РОМА _:_ КОМО 21:45 МИЛАН _:_ ЛАЦИО Понедельник, 3 марта 21:45 ЮВЕНТУС _:_ ВЕРОНА

Таблица Серии А после 26-го тура

Таблица Серии А после 26-го тура / Фото: flashscore.ua

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