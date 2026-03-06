- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 39
- Время на прочтение
- 1 мин
Серия А: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 28-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 6 по 9 марта состоятся матчи 28-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 6 марта: "Наполи" примет "Торино".
В субботу, 7 марта, "Аталанта" сразится с "Удинезе", а "Ювентус" встретится с "Пизой".
В воскресенье, 8 марта, "Фиорентина" поборется с "Пармой", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Рому" украинского форварда Артема Довбика, а "Милан" сыграет против "Интера".
Завершится тур в понедельник, 9 марта: "Лацио" будет противостоять "Сассуоло".
Расписание и результаты матчей 28-го тура Серии А
Пятница, 6 марта
21:45 "Наполи" — "Торино"
Суббота, 7 марта
16:00 "Кальяри" — "Комо"
19:00 "Аталанта" — "Удинезе"
21:45 "Ювентус" — "Пиза"
Воскресенье, 8 марта
13:30 "Лечче" — "Кремонезе"
16:00 "Болонья" — "Верона"
16:00 "Фиорентина" — "Парма"
19:00 "Дженоа" — "Рома"
21:45 "Милан" — "Интер"
Понедельник, 9 марта
21:45 "Лацио" — "Сассуоло"
Таблица Серии А после 27-го тура
Ранее сообщалось, что "Барселона" разгромила "Атлетико", но не смогла выйти в финал Кубка Испании.
Также мы рассказывали, что "Реал" впервые за 7 сезонов проиграл два матча подряд в Ла Лиге.