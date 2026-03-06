Серия А: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Милан" — "Интер" / © Associated Press

С 6 по 9 марта состоятся матчи 28-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 6 марта: "Наполи" примет "Торино".

В субботу, 7 марта, "Аталанта" сразится с "Удинезе", а "Ювентус" встретится с "Пизой".

В воскресенье, 8 марта, "Фиорентина" поборется с "Пармой", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Рому" украинского форварда Артема Довбика, а "Милан" сыграет против "Интера".

Завершится тур в понедельник, 9 марта: "Лацио" будет противостоять "Сассуоло".

Расписание и результаты матчей 28-го тура Серии А

Пятница, 6 марта

21:45 "Наполи" — "Торино"

Суббота, 7 марта

16:00 "Кальяри" — "Комо"

19:00 "Аталанта" — "Удинезе"

21:45 "Ювентус" — "Пиза"

Воскресенье, 8 марта

13:30 "Лечче" — "Кремонезе"

16:00 "Болонья" — "Верона"

16:00 "Фиорентина" — "Парма"

19:00 "Дженоа" — "Рома"

21:45 "Милан" — "Интер"

Понедельник, 9 марта

21:45 "Лацио" — "Сассуоло"

Таблица Серии А после 27-го тура

Таблица Серии А после 27 тура / sofascore.com

