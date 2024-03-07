Серия А: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В борьбе за "скудетто" с огромным отрывом лидирует миланский "Интер".

8 – 11 марта состоятся матчи 28-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком, в котором действующий чемпион "Наполи" будет принимать "Торино".

В субботу безоговорочный лидер чемпионата "Интер" на выезде встретится с "Болоньей", а "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского дома сыграет с "Монцой".

В воскресенье "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко приедет в гости к "Милану", "Ювентус" примет "Аталанту", а "Фиорентина" на своем поле сразится с "Ромой".

Завершится тур в понедельник игрой между "Лацио" и "Удинезе".

После 27-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (72 очка). Вторую позицию занимает "Ювентус" (57). На третьей строчке – "Милан" (56). Четвертой идет "Болонья" (51).

Матчи 29-го тура Серии А состоятся 15 – 17 марта.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

Таблица Серии А после 27-го тура

Таблица Серии А после 27-го тура / Фото: flashscore.ua

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