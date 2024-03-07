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Серия А: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Интер" / Фото: Associated Press

В борьбе за "скудетто" с огромным отрывом лидирует миланский "Интер".

8 – 11 марта состоятся матчи 28-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком, в котором действующий чемпион "Наполи" будет принимать "Торино".

В субботу безоговорочный лидер чемпионата "Интер" на выезде встретится с "Болоньей", а "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского дома сыграет с "Монцой".

В воскресенье "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко приедет в гости к "Милану", "Ювентус" примет "Аталанту", а "Фиорентина" на своем поле сразится с "Ромой".

Завершится тур в понедельник игрой между "Лацио" и "Удинезе".

  • После 27-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (72 очка). Вторую позицию занимает "Ювентус" (57). На третьей строчке – "Милан" (56). Четвертой идет "Болонья" (51).
  • Матчи 29-го тура Серии А состоятся 15 – 17 марта.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
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Пятница, 8 марта
21:45 НАПОЛИ   _:_   ТОРИНО
Суббота, 9 марта
16:00 КАЛЬЯРИ   _:_   САЛЕРНИТАНА
16:00 САССУОЛО   _:_   ФРОЗИНОНЕ
19:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ИНТЕР
21:45 ДЖЕНОА   _:_   МОНЦА
Воскресенье, 10 марта
13:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   ВЕРОНА
16:00 МИЛАН   _:_   ЭМПОЛИ
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   АТАЛАНТА
21:45 ФИОРЕНТИНА   _:_   РОМА
Понедельник, 11 марта
21:45 ЛАЦИО   _:_   УДИНЕЗЕ

Таблица Серии А после 27-го тура

Таблица Серии А после 27-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 27-го тура / Фото: flashscore.ua

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