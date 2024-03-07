Серия А: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В борьбе за "скудетто" с огромным отрывом лидирует миланский "Интер".
8 – 11 марта состоятся матчи 28-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком, в котором действующий чемпион "Наполи" будет принимать "Торино".
В субботу безоговорочный лидер чемпионата "Интер" на выезде встретится с "Болоньей", а "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского дома сыграет с "Монцой".
В воскресенье "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко приедет в гости к "Милану", "Ювентус" примет "Аталанту", а "Фиорентина" на своем поле сразится с "Ромой".
Завершится тур в понедельник игрой между "Лацио" и "Удинезе".
- После 27-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (72 очка). Вторую позицию занимает "Ювентус" (57). На третьей строчке – "Милан" (56). Четвертой идет "Болонья" (51).
- Матчи 29-го тура Серии А состоятся 15 – 17 марта.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
|Пятница, 8 марта
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|ТОРИНО
|Суббота, 9 марта
|16:00
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|16:00
|САССУОЛО
|_:_
|ФРОЗИНОНЕ
|19:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ИНТЕР
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|МОНЦА
|Воскресенье, 10 марта
|13:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|МИЛАН
|_:_
|ЭМПОЛИ
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|РОМА
|Понедельник, 11 марта
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|УДИНЕЗЕ
Таблица Серии А после 27-го тура
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