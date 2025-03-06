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Серия А: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Артем Довбик / Фото: facebook.com/officialasroma

В "украинском дерби" Артем Довбик с "Ромой" будет противостоять "Эмполи" Виктора Коваленко.

7-10 марта состоятся матчи 28-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с "Кальяри".

В субботу "Милан" приедет в гости к "Лечче", а "Интер" примет "Монцу".

В воскресенье "Наполи" сразится с "Фиорентиной", "Рома" украинского форварда Артема Довбика, который вошел в символическую сборную 27-го тура Серии А, померяется силами с "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко, а "Ювентус" сойдется с "Аталантой".

Завершится тур в понедельник поединком между "Лацио" и "Удинезе".

После 27-го тура таблицу Серии А возглавляет "Интер" (58 очков). Второе место занимает "Наполи" (57 баллов). Третьей идет "Аталанта" (55 пунктов). Топ-4 замыкает "Ювентус" (52 очка).

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
28 ТУР
Пятница, 7 марта
21:45 КАЛЬЯРИ   _:_   ДЖЕНОА
Суббота, 8 марта
16:00 КОМО   _:_   ВЕНЕЦИЯ
16:00 ПАРМА   _:_   ТОРИНО
19:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   МИЛАН
21:45 ИНТЕР   _:_   МОНЦА
Воскресенье, 9 марта
13:30 ВЕРОНА   _:_   БОЛОНЬЯ
16:00 НАПОЛИ   _:_   ФИОРЕНТИНА
19:00 ЭМПОЛИ   _:_   РОМА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   АТАЛАНТА
Понедельник, 10 марта
21:45 ЛАЦИО   _:_   УДИНЕЗЕ

Таблица Серии А после 27-го тура

Таблица Серии А после 27-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 27-го тура / Фото: flashscore.ua

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