Серия А: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В "украинском дерби" Артем Довбик с "Ромой" будет противостоять "Эмполи" Виктора Коваленко.
7-10 марта состоятся матчи 28-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с "Кальяри".
В субботу "Милан" приедет в гости к "Лечче", а "Интер" примет "Монцу".
В воскресенье "Наполи" сразится с "Фиорентиной", "Рома" украинского форварда Артема Довбика, который вошел в символическую сборную 27-го тура Серии А, померяется силами с "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко, а "Ювентус" сойдется с "Аталантой".
Завершится тур в понедельник поединком между "Лацио" и "Удинезе".
После 27-го тура таблицу Серии А возглавляет "Интер" (58 очков). Второе место занимает "Наполи" (57 баллов). Третьей идет "Аталанта" (55 пунктов). Топ-4 замыкает "Ювентус" (52 очка).
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
28 ТУР
|Пятница, 7 марта
|21:45
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|ДЖЕНОА
|Суббота, 8 марта
|16:00
|КОМО
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|16:00
|ПАРМА
|_:_
|ТОРИНО
|19:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|МИЛАН
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|МОНЦА
|Воскресенье, 9 марта
|13:30
|ВЕРОНА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|16:00
|НАПОЛИ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|19:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|АТАЛАНТА
|Понедельник, 10 марта
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|УДИНЕЗЕ
Таблица Серии А после 27-го тура
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