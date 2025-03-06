Серия А: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В "украинском дерби" Артем Довбик с "Ромой" будет противостоять "Эмполи" Виктора Коваленко.

7-10 марта состоятся матчи 28-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с "Кальяри".

В субботу "Милан" приедет в гости к "Лечче", а "Интер" примет "Монцу".

В воскресенье "Наполи" сразится с "Фиорентиной", "Рома" украинского форварда Артема Довбика, который вошел в символическую сборную 27-го тура Серии А, померяется силами с "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко, а "Ювентус" сойдется с "Аталантой".

Завершится тур в понедельник поединком между "Лацио" и "Удинезе".

После 27-го тура таблицу Серии А возглавляет "Интер" (58 очков). Второе место занимает "Наполи" (57 баллов). Третьей идет "Аталанта" (55 пунктов). Топ-4 замыкает "Ювентус" (52 очка).

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25

28 ТУР Пятница, 7 марта 21:45 КАЛЬЯРИ _:_ ДЖЕНОА Суббота, 8 марта 16:00 КОМО _:_ ВЕНЕЦИЯ 16:00 ПАРМА _:_ ТОРИНО 19:00 ЛЕЧЧЕ _:_ МИЛАН 21:45 ИНТЕР _:_ МОНЦА Воскресенье, 9 марта 13:30 ВЕРОНА _:_ БОЛОНЬЯ 16:00 НАПОЛИ _:_ ФИОРЕНТИНА 19:00 ЭМПОЛИ _:_ РОМА 21:45 ЮВЕНТУС _:_ АТАЛАНТА Понедельник, 10 марта 21:45 ЛАЦИО _:_ УДИНЕЗЕ

Таблица Серии А после 27-го тура

Таблица Серии А после 27-го тура / Фото: flashscore.ua

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