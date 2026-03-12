Серия А: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Лацио" — "Милан" / © Associated Press

С 13 по 16 марта состоятся матчи 29-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 13 марта, игрой между "Торино" и "Пармой".

В субботу, 14 марта, "Интер" сразится с "Аталантой", "Наполи" будет противостоять "Лечче", а "Ювентус" приедет в гости к "Удинезе".

В воскресенье, 15 марта, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с "Вероной", "Рома" украинского форварда Артема Довбика сыграет с "Комо", а "Милан" поборется с "Лацио".

Завершится тур в понедельник, 16 марта, матчем между "Кремонезе" и "Фиорентиной".

Расписание и результаты матчей 29-го тура Серии А

Пятница, 13 марта

21:45 "Торино" — "Парма"

Суббота, 14 марта

16:00 "Интер" — "Аталанта"

19:00 "Наполи" — "Лечче"

21:45 "Удинезе" — "Ювентус"

Воскресенье, 15 марта

13:30 "Верона" — "Дженоа"

16:00 "Пиза" — "Кальяри"

16:00 "Сассуоло" — "Болонья"

19:00 "Комо" — "Рома"

21:45 "Лацио" — "Милан"

Понедельник, 16 марта

21:45 "Кремонезе" — "Фиорентина"

Таблица Серии А после 28-го тура

Таблица Серии А после 28-го тура / sofascore.com

