- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 38
- Время на прочтение
- 1 мин
Серия А: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 29-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 13 по 16 марта состоятся матчи 29-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 13 марта, игрой между "Торино" и "Пармой".
В субботу, 14 марта, "Интер" сразится с "Аталантой", "Наполи" будет противостоять "Лечче", а "Ювентус" приедет в гости к "Удинезе".
В воскресенье, 15 марта, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с "Вероной", "Рома" украинского форварда Артема Довбика сыграет с "Комо", а "Милан" поборется с "Лацио".
Завершится тур в понедельник, 16 марта, матчем между "Кремонезе" и "Фиорентиной".
Расписание и результаты матчей 29-го тура Серии А
Пятница, 13 марта
21:45 "Торино" — "Парма"
Суббота, 14 марта
16:00 "Интер" — "Аталанта"
19:00 "Наполи" — "Лечче"
21:45 "Удинезе" — "Ювентус"
Воскресенье, 15 марта
13:30 "Верона" — "Дженоа"
16:00 "Пиза" — "Кальяри"
16:00 "Сассуоло" — "Болонья"
19:00 "Комо" — "Рома"
21:45 "Лацио" — "Милан"
Понедельник, 16 марта
21:45 "Кремонезе" — "Фиорентина"
Таблица Серии А после 28-го тура
Ранее сообщалось, что "Бавария" разнесла "Аталанту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.