Серия А: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Интер" дома сыграет против "Наполи".
15 – 17 марта состоятся матчи 29-го тура итальянской Серии А сезона 2023/24.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко примет "Болонью".
В воскресенье "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского на выезде встретится с "Ювентусом", "Милан" приедет в гости к "Вероне", "Аталанта" сойдется с "Фиорентиной", "Рома" будет принимать "Сассуоло", а в центральном матче тура силами померяются безоговорочный лидер чемпионата "Интер" и действующий обладатель титула "Наполи".
- После 28-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (75 очков). Вторую позицию занимает "Милан" (59). На третьей строчке – "Ювентус" (58). Топ-4 сенсационно замыкает "Болонья" (51).
- Матчи 30-го тура Серии А состоятся после международной паузы, 30 марта – 1 апреля.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР
|Пятница, 15 марта
|21:45
|ЭМПОЛИ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|Суббота, 16 марта
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ТОРИНО
|19:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|ФРОЗИНОНЕ
|_:_
|ЛАЦИО
|Воскресенье, 17 марта
|13:30
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ДЖЕНОА
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|МИЛАН
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|19:00
|РОМА
|_:_
|САССУОЛО
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|НАПОЛИ
Таблица Серии А после 28-го тура
Читайте также:
Ла Лига: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица
УПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица