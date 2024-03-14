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Серия А: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Интер" и "Наполи" встретятся в центральном матче 29-го тура Серии А / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Интер" дома сыграет против "Наполи".

15 – 17 марта состоятся матчи 29-го тура итальянской Серии А сезона 2023/24.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко примет "Болонью".

В воскресенье "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского на выезде встретится с "Ювентусом", "Милан" приедет в гости к "Вероне", "Аталанта" сойдется с "Фиорентиной", "Рома" будет принимать "Сассуоло", а в центральном матче тура силами померяются безоговорочный лидер чемпионата "Интер" и действующий обладатель титула "Наполи".

  • После 28-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (75 очков). Вторую позицию занимает "Милан" (59). На третьей строчке – "Ювентус" (58). Топ-4 сенсационно замыкает "Болонья" (51).
  • Матчи 30-го тура Серии А состоятся после международной паузы, 30 марта – 1 апреля.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
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Пятница, 15 марта
21:45 ЭМПОЛИ   _:_   БОЛОНЬЯ
Суббота, 16 марта
16:00 МОНЦА   _:_   КАЛЬЯРИ
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   ТОРИНО
19:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 ФРОЗИНОНЕ   _:_   ЛАЦИО
Воскресенье, 17 марта
13:30 ЮВЕНТУС   _:_   ДЖЕНОА
16:00 ВЕРОНА   _:_   МИЛАН
19:00 АТАЛАНТА   _:_   ФИОРЕНТИНА
19:00 РОМА   _:_   САССУОЛО
21:45 ИНТЕР   _:_   НАПОЛИ

Таблица Серии А после 28-го тура

Таблица Серии А после 28-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 28-го тура / Фото: flashscore.ua

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