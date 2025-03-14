Серия А: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Аталанта" будет принимать "Интер".

14-16 марта состоятся матчи 29-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского на своем поле сыграет против "Лечче".

В субботу "Милан" примет "Комо", а "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко приедет в гости к "Торино".

Завершится тур в воскресенье: "Наполи" в гостях сразится с "Венецией", "Лацио" сойдется с "Болоньей", "Рома" украинского форварда Артема Довбика дома будет противостоять "Кальяри", "Ювентус" на выезде поборется с "Фиорентиной", а в центральном поединке тура "Аталанта" будет принимать "Интер".

После 28-го тура таблицу Серии А возглавляет "Интер" (61 очко). Второе место занимает "Наполи" (60 баллов). Третьей идет "Аталанта" (58 пунктов). Топ-4 замыкает "Ювентус" (52 очка).

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25

29 ТУР Пятница, 14 марта 21:45 ДЖЕНОА _:_ ЛЕЧЧЕ Суббота, 15 марта 16:00 МОНЦА _:_ ПАРМА 16:00 УДИНЕЗЕ _:_ ВЕРОНА 19:00 МИЛАН _:_ КОМО 21:45 ТОРИНО _:_ ЭМПОЛИ Воскресенье, 16 марта 13:30 ВЕНЕЦИЯ _:_ НАПОЛИ 16:00 БОЛОНЬЯ _:_ ЛАЦИО 17:00 РОМА _:_ КАЛЬЯРИ 19:00 ФИОРЕНТИНА _:_ ЮВЕНТУС 21:45 АТАЛАНТА _:_ ИНТЕР

Таблица Серии А после 28-го тура

Таблица Серии А после 28-го тура / Фото: flashscore.ua

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