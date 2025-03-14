Серия А: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Аталанта" будет принимать "Интер".
14-16 марта состоятся матчи 29-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского на своем поле сыграет против "Лечче".
В субботу "Милан" примет "Комо", а "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко приедет в гости к "Торино".
Завершится тур в воскресенье: "Наполи" в гостях сразится с "Венецией", "Лацио" сойдется с "Болоньей", "Рома" украинского форварда Артема Довбика дома будет противостоять "Кальяри", "Ювентус" на выезде поборется с "Фиорентиной", а в центральном поединке тура "Аталанта" будет принимать "Интер".
После 28-го тура таблицу Серии А возглавляет "Интер" (61 очко). Второе место занимает "Наполи" (60 баллов). Третьей идет "Аталанта" (58 пунктов). Топ-4 замыкает "Ювентус" (52 очка).
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
29 ТУР
|Пятница, 14 марта
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|Суббота, 15 марта
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ПАРМА
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ВЕРОНА
|19:00
|МИЛАН
|_:_
|КОМО
|21:45
|ТОРИНО
|_:_
|ЭМПОЛИ
|Воскресенье, 16 марта
|13:30
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|НАПОЛИ
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЛАЦИО
|17:00
|РОМА
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|19:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|ИНТЕР
Таблица Серии А после 28-го тура
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