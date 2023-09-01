Серия А: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Центральными в туре будут поединки "Рома" – "Милан" и "Наполи" – "Лацио".

1 – 3 сентября состоятся матчи 3-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он откроется двумя поединками в пятницу, один из которых станет центральным в туре – "Рома" будет принимать "Милан".

На субботу запланирован другой топ-матч: действующий чемпион – "Наполи" – дома сыграет против "Лацио".

Завершится тур в воскресенье. В этот день "Интер" примет "Фиорентину", "Дженоа" украинца Руслана Малиновского отправится в гости к "Торино", а "Эмполи" еще одного нашего соотечественника Виктора Коваленко на своем стадионе сойдется с "Ювентусом".

После 2-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляют "Милан", "Наполи", "Интер" и "Верона", которые набрали по 6 очков.

Матчи 4-го тура Серии А состоятся после международной паузы, 16 – 18 сентября.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Пятница, 1 сентября 19:30 САССУОЛО _:_ ВЕРОНА 21:45 РОМА _:_ МИЛАН Суббота, 2 сентября 19:30 БОЛОНЬЯ _:_ КАЛЬЯРИ 19:30 УДИНЕЗЕ _:_ ФРОЗИНОНЕ 21:45 АТАЛАНТА _:_ МОНЦА 21:45 НАПОЛИ _:_ ЛАЦИО Воскресенье, 3 сентября 19:30 ИНТЕР _:_ ФИОРЕНТИНА 19:30 ТОРИНО _:_ ДЖЕНОА 21:45 ЭМПОЛИ _:_ ЮВЕНТУС 21:45 ЛЕЧЧЕ _:_ САЛЕРНИТАНА

Таблица Серии А после 2-го тура

Таблица Серии А после 2-го тура / Фото: flashscore.ua

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