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Серия А: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Фанаты "Ромы" / Фото: Associated Press

Центральными в туре будут поединки "Рома" – "Милан" и "Наполи" – "Лацио".

1 – 3 сентября состоятся матчи 3-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он откроется двумя поединками в пятницу, один из которых станет центральным в туре – "Рома" будет принимать "Милан".

На субботу запланирован другой топ-матч: действующий чемпион – "Наполи" – дома сыграет против "Лацио".

Завершится тур в воскресенье. В этот день "Интер" примет "Фиорентину", "Дженоа" украинца Руслана Малиновского отправится в гости к "Торино", а "Эмполи" еще одного нашего соотечественника Виктора Коваленко на своем стадионе сойдется с "Ювентусом".

  • После 2-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляют "Милан", "Наполи", "Интер" и "Верона", которые набрали по 6 очков.
  • Матчи 4-го тура Серии А состоятся после международной паузы, 16 – 18 сентября.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Пятница, 1 сентября
19:30 САССУОЛО   _:_   ВЕРОНА
21:45 РОМА   _:_   МИЛАН
Суббота, 2 сентября
19:30 БОЛОНЬЯ   _:_   КАЛЬЯРИ
19:30 УДИНЕЗЕ   _:_   ФРОЗИНОНЕ
21:45 АТАЛАНТА   _:_   МОНЦА
21:45 НАПОЛИ   _:_   ЛАЦИО
Воскресенье, 3 сентября
19:30 ИНТЕР   _:_   ФИОРЕНТИНА
19:30 ТОРИНО   _:_   ДЖЕНОА
21:45 ЭМПОЛИ   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   САЛЕРНИТАНА

Таблица Серии А после 2-го тура

Таблица Серии А после 2-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 2-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
13
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