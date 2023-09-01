Серия А: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Центральными в туре будут поединки "Рома" – "Милан" и "Наполи" – "Лацио".
1 – 3 сентября состоятся матчи 3-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он откроется двумя поединками в пятницу, один из которых станет центральным в туре – "Рома" будет принимать "Милан".
На субботу запланирован другой топ-матч: действующий чемпион – "Наполи" – дома сыграет против "Лацио".
Завершится тур в воскресенье. В этот день "Интер" примет "Фиорентину", "Дженоа" украинца Руслана Малиновского отправится в гости к "Торино", а "Эмполи" еще одного нашего соотечественника Виктора Коваленко на своем стадионе сойдется с "Ювентусом".
- После 2-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляют "Милан", "Наполи", "Интер" и "Верона", которые набрали по 6 очков.
- Матчи 4-го тура Серии А состоятся после международной паузы, 16 – 18 сентября.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Пятница, 1 сентября
|19:30
|САССУОЛО
|_:_
|ВЕРОНА
|21:45
|РОМА
|_:_
|МИЛАН
|Суббота, 2 сентября
|19:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|19:30
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ФРОЗИНОНЕ
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|МОНЦА
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|ЛАЦИО
|Воскресенье, 3 сентября
|19:30
|ИНТЕР
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|19:30
|ТОРИНО
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
Таблица Серии А после 2-го тура
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