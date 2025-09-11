- Дата публикации
Серия А: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков третьего тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 13 по 15 сентября состоятся матчи третьего тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Он начнется в субботу, 13 сентября: в центральном поединке тура "Ювентус" будет принимать "Интер", а действующий чемпион "Наполи" сразится с "Фиорентиной".
В воскресенье, 14 сентября, "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет "Торино", "Аталанта" встретится с "Лечче", "Лацио" будет противостоять "Сассуоло", а "Милан" померяется силами с "Болоньей".
Закончится тур в понедельник, 15 сентября, когда "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского приедет в гости к "Комо".
Расписание и результаты матчей 3-го тура Серии А
Суббота, 13 сентября
16:00 "Кальяри" – "Парма"
19:00 "Ювентус" – "Интер"
21:45 "Фиорентина" – "Наполи"
Воскресенье, 14 сентября
13:30 "Рома" – "Торино"
16:00 "Аталанта" – "Лечче"
16:00 "Пиза" – "Удинезе"
19:00 "Сассуоло" – "Лацио"
21:45 "Милан" – "Болонья"
Понедельник, 15 сентября
19:30 "Верона" – "Кремонезе"
21:45 "Комо" – "Дженоа"