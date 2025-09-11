Серия А: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Ювентус" – "Интер" / © Associated Press

С 13 по 15 сентября состоятся матчи третьего тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется в субботу, 13 сентября: в центральном поединке тура "Ювентус" будет принимать "Интер", а действующий чемпион "Наполи" сразится с "Фиорентиной".

В воскресенье, 14 сентября, "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет "Торино", "Аталанта" встретится с "Лечче", "Лацио" будет противостоять "Сассуоло", а "Милан" померяется силами с "Болоньей".

Закончится тур в понедельник, 15 сентября, когда "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского приедет в гости к "Комо".

Расписание и результаты матчей 3-го тура Серии А

Суббота, 13 сентября

16:00 "Кальяри" – "Парма"

19:00 "Ювентус" – "Интер"

21:45 "Фиорентина" – "Наполи"

Воскресенье, 14 сентября

13:30 "Рома" – "Торино"

16:00 "Аталанта" – "Лечче"

16:00 "Пиза" – "Удинезе"

19:00 "Сассуоло" – "Лацио"

21:45 "Милан" – "Болонья"

Понедельник, 15 сентября

19:30 "Верона" – "Кремонезе"

21:45 "Комо" – "Дженоа"

Таблица Серии А после 2-го тура