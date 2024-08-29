Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Серия А: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Артем Довбик / Фото: facebook.com/officialasroma

В центральном поединке тура "Рома" с Артемом Довбиком сразится против "Ювентуса".

30 августа – 1 сентября будут сыграны матчи третьего тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Откроется тур в пятницу поединком "Венеция" – "Торино". Также в этот день "Интер" примет "Аталанту".

В центральном матче субботы посоревнуются "Лацио" и "Милан", а "Наполи" на своем поле встретится с "Пармой".

Завершится тур в воскресенье. "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского дома сойдется с "Вероной", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика в гостях поборется с "Ювентусом".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Пятница, 30 августа
19:30 ВЕНЕЦИЯ   _:_   ТОРИНО
21:45 ИНТЕР   _:_   АТАЛАНТА
Суббота, 31 августа
19:30 БОЛОНЬЯ   _:_   ЭМПОЛИ
19:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   КАЛЬЯРИ
21:45 ЛАЦИО   _:_   МИЛАН
21:45 НАПОЛИ   _:_   ПАРМА
Воскресенье, 1 сентября
19:30 ДЖЕНОА   _:_   ВЕРОНА
19:30 ФИОРЕНТИНА   _:_   МОНЦА
21:45 УДИНЕЗЕ   _:_   КОМО
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   РОМА

Таблица Серии А после 2-го тура

Таблица Серии А после 2-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 2-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

УПЛ: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Новый формат футбольных еврокубков: как это будет работать, что ждет украинские клубы

Ла Лига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Похожие темы:

Следующая публикация