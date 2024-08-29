Серия А: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Рома" с Артемом Довбиком сразится против "Ювентуса".
30 августа – 1 сентября будут сыграны матчи третьего тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Откроется тур в пятницу поединком "Венеция" – "Торино". Также в этот день "Интер" примет "Аталанту".
В центральном матче субботы посоревнуются "Лацио" и "Милан", а "Наполи" на своем поле встретится с "Пармой".
Завершится тур в воскресенье. "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского дома сойдется с "Вероной", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика в гостях поборется с "Ювентусом".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Пятница, 30 августа
|19:30
|ВЕНЕЦИЯ
|_:_
|ТОРИНО
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|АТАЛАНТА
|Суббота, 31 августа
|19:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЭМПОЛИ
|19:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|МИЛАН
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|ПАРМА
|Воскресенье, 1 сентября
|19:30
|ДЖЕНОА
|_:_
|ВЕРОНА
|19:30
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|МОНЦА
|21:45
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|КОМО
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|РОМА
Таблица Серии А после 2-го тура
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