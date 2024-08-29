Серия А: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Рома" с Артемом Довбиком сразится против "Ювентуса".

30 августа – 1 сентября будут сыграны матчи третьего тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Откроется тур в пятницу поединком "Венеция" – "Торино". Также в этот день "Интер" примет "Аталанту".

В центральном матче субботы посоревнуются "Лацио" и "Милан", а "Наполи" на своем поле встретится с "Пармой".

Завершится тур в воскресенье. "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского дома сойдется с "Вероной", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика в гостях поборется с "Ювентусом".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Пятница, 30 августа 19:30 ВЕНЕЦИЯ _:_ ТОРИНО 21:45 ИНТЕР _:_ АТАЛАНТА Суббота, 31 августа 19:30 БОЛОНЬЯ _:_ ЭМПОЛИ 19:30 ЛЕЧЧЕ _:_ КАЛЬЯРИ 21:45 ЛАЦИО _:_ МИЛАН 21:45 НАПОЛИ _:_ ПАРМА Воскресенье, 1 сентября 19:30 ДЖЕНОА _:_ ВЕРОНА 19:30 ФИОРЕНТИНА _:_ МОНЦА 21:45 УДИНЕЗЕ _:_ КОМО 21:45 ЮВЕНТУС _:_ РОМА

Таблица Серии А после 2-го тура

Таблица Серии А после 2-го тура / Фото: flashscore.ua

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