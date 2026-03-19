Серия А: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 30-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 20 по 22 марта состоятся матчи 30-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 20 марта: "Наполи" сыграет с "Кальяри", а "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Удинезе".
В субботу, 21 марта, "Милан" псоревнуется с "Торино", а "Ювентус" будет противостоять "Сассуоло".
В воскресенье, 22 марта, "Аталанта" примет "Верону", "Лацио" сойдется с "Болоньей", "Рома" украинского форварда Артема Довбика померяется силами с "Лечче", а "Интер" будет гостить у "Фиорентины".
Расписание и результаты матчей 30-го тура Серии А
Пятница, 20 марта
19:30 "Кальяри" — "Наполи"
21:45 "Дженоа" — "Удинезе"
Суббота, 21 марта
16:00 "Парма" — "Кремонезе"
19:00 "Милан" — "Торино"
21:45 "Ювентус" — "Сассуоло"
Воскресенье, 22 марта
13:30 "Комо" — "Пиза"
16:00 "Аталанта" — "Верона"
16:00 "Болонья" — "Лацио"
19:00 "Рома" — "Лечче"
21:45 "Фиорентина" — "Интер"
Таблица Серии А после 29-го тура
Ранее сообщалось, что определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.
Также мы рассказывали, что Лионель Месси забил 900-й гол в карьере.