Серия А: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

С 20 по 22 марта состоятся матчи 30-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 20 марта: "Наполи" сыграет с "Кальяри", а "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Удинезе".

В субботу, 21 марта, "Милан" псоревнуется с "Торино", а "Ювентус" будет противостоять "Сассуоло".

В воскресенье, 22 марта, "Аталанта" примет "Верону", "Лацио" сойдется с "Болоньей", "Рома" украинского форварда Артема Довбика померяется силами с "Лечче", а "Интер" будет гостить у "Фиорентины".

Расписание и результаты матчей 30-го тура Серии А

Пятница, 20 марта

19:30 "Кальяри" — "Наполи"

21:45 "Дженоа" — "Удинезе"

Суббота, 21 марта

16:00 "Парма" — "Кремонезе"

19:00 "Милан" — "Торино"

21:45 "Ювентус" — "Сассуоло"

Воскресенье, 22 марта

13:30 "Комо" — "Пиза"

16:00 "Аталанта" — "Верона"

16:00 "Болонья" — "Лацио"

19:00 "Рома" — "Лечче"

21:45 "Фиорентина" — "Интер"

Таблица Серии А после 29-го тура

