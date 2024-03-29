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Серия А: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Болельщики "Милана" / Фото: Associated Press

Главное внимание фанатов будет приковано к поединкам "Наполи" – "Аталанта", "Лацио" – "Ювентус" и "Фиорентина" – "Милан".

30 марта – 1 апреля состоятся матчи 30-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

В субботу действующий чемпион "Наполи" примет "Аталанту", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского дома сыграет с "Фрозиноне", "Ювентус" приедет в гости к "Лацио", а "Милан" на выезде сразится с "Фиорентиной".

Завершится тур пятью поединками в понедельник, в том числе "Рома" будет гостить у "Лечче", а безоговорочный лидер чемпионата "Интер" примет "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко.

  • После 29-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (76 очков). Вторую позицию занимает "Милан" (62). На третьей строчке – "Ювентус" (59). Топ-4 сенсационно замыкает "Болонья" (54).
  • Матчи 31-го тура Серии А состоятся 5 – 8 апреля.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
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Суббота, 30 марта
13:30 НАПОЛИ   _:_   АТАЛАНТА
16:00 ДЖЕНОА   _:_   ФРОЗИНОНЕ
16:00 ТОРИНО   _:_   МОНЦА
19:00 ЛАЦИО   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 ФИОРЕНТИНА   _:_   МИЛАН
Понедельник, 1 апреля
13:30 БОЛОНЬЯ   _:_   САЛЕРНИТАНА
16:00 КАЛЬЯРИ   _:_   ВЕРОНА
16:00 САССУОЛО   _:_   УДИНЕЗЕ
19:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   РОМА
21:45 ИНТЕР   _:_   ЭМПОЛИ

Таблица Серии А после 29-го тура

Таблица Серии А после 29-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 29-го тура / Фото: flashscore.ua

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