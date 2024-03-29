Серия А: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Главное внимание фанатов будет приковано к поединкам "Наполи" – "Аталанта", "Лацио" – "Ювентус" и "Фиорентина" – "Милан".
30 марта – 1 апреля состоятся матчи 30-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
В субботу действующий чемпион "Наполи" примет "Аталанту", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского дома сыграет с "Фрозиноне", "Ювентус" приедет в гости к "Лацио", а "Милан" на выезде сразится с "Фиорентиной".
Завершится тур пятью поединками в понедельник, в том числе "Рома" будет гостить у "Лечче", а безоговорочный лидер чемпионата "Интер" примет "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко.
- После 29-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (76 очков). Вторую позицию занимает "Милан" (62). На третьей строчке – "Ювентус" (59). Топ-4 сенсационно замыкает "Болонья" (54).
- Матчи 31-го тура Серии А состоятся 5 – 8 апреля.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР
|Суббота, 30 марта
|13:30
|НАПОЛИ
|_:_
|АТАЛАНТА
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|ФРОЗИНОНЕ
|16:00
|ТОРИНО
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|ЛАЦИО
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|МИЛАН
|Понедельник, 1 апреля
|13:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|16:00
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|САССУОЛО
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|19:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|ЭМПОЛИ
Таблица Серии А после 29-го тура
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