Серия А: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Главное внимание фанатов будет приковано к поединкам "Наполи" – "Аталанта", "Лацио" – "Ювентус" и "Фиорентина" – "Милан".

30 марта – 1 апреля состоятся матчи 30-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

В субботу действующий чемпион "Наполи" примет "Аталанту", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского дома сыграет с "Фрозиноне", "Ювентус" приедет в гости к "Лацио", а "Милан" на выезде сразится с "Фиорентиной".

Завершится тур пятью поединками в понедельник, в том числе "Рома" будет гостить у "Лечче", а безоговорочный лидер чемпионата "Интер" примет "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко.

После 29-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (76 очков). Вторую позицию занимает "Милан" (62). На третьей строчке – "Ювентус" (59). Топ-4 сенсационно замыкает "Болонья" (54).

Матчи 31-го тура Серии А состоятся 5 – 8 апреля.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

Таблица Серии А после 29-го тура

Таблица Серии А после 29-го тура / Фото: flashscore.ua

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