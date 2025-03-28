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Серия А: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
В центральном поединке тура сойдутся "Наполи" и "Милан".
29-31 марта состоятся матчи 30-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
На субботу запланированы сразу три поединка с участием клубов украинских футболистов: "Эмполи" Виктора Коваленко встретится с "Комо", "Дженоа" Руслана Малиновского сразится с "Ювентусом", а "Рома" Артема Довбика будет противостоять "Лечче".
В воскресенье "Фиорентина" примет "Аталанту", "Интер" сойдется с "Удинезе", а в центральном поединке тура будут сильнейшего определять "Наполи" и "Милан".
Завершится тур в понедельник матчами "Верона" – "Парма" и "Лацио" – "Торино".
За девять туров до конца таблицу Серии А возглавляет "Интер" (64 очка). Второе место занимает "Наполи" (61 балл). Третьей идет "Аталанта" (58 пунктов). Топ-4 замыкает "Болонья" (53 очка).
Расписание и результаты матчей 30-го тура Серии А
Суббота, 29 марта
16:00 "Венеция" – "Болонья"
16:00 "Комо" – "Эмполи"
19:00 "Ювентус" – "Дженоа"
21:45 "Лечче" – "Рома"
Воскресенье, 30 марта
13:30 "Кальяри" – "Монца"
16:00 "Фиорентина" – "Аталанта"
19:00 "Интер" – "Удинезе"
21:45 "Наполи" – "Милан"
Понедельник, 31 марта
19:30 "Верона" - "Парма"
21:45 "Лацио" – "Торино"