Серия А: расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Милан" – "Наполи" / © Associated Press

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29-31 марта состоятся матчи 30-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

На субботу запланированы сразу три поединка с участием клубов украинских футболистов: "Эмполи" Виктора Коваленко встретится с "Комо", "Дженоа" Руслана Малиновского сразится с "Ювентусом", а "Рома" Артема Довбика будет противостоять "Лечче".

В воскресенье "Фиорентина" примет "Аталанту", "Интер" сойдется с "Удинезе", а в центральном поединке тура будут сильнейшего определять "Наполи" и "Милан".

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Завершится тур в понедельник матчами "Верона" – "Парма" и "Лацио" – "Торино".

За девять туров до конца таблицу Серии А возглавляет "Интер" (64 очка). Второе место занимает "Наполи" (61 балл). Третьей идет "Аталанта" (58 пунктов). Топ-4 замыкает "Болонья" (53 очка).

Расписание и результаты матчей 30-го тура Серии А

Суббота, 29 марта

16:00 "Венеция" – "Болонья"

16:00 "Комо" – "Эмполи"

19:00 "Ювентус" – "Дженоа"

21:45 "Лечче" – "Рома"

Воскресенье, 30 марта

13:30 "Кальяри" – "Монца"

16:00 "Фиорентина" – "Аталанта"

19:00 "Интер" – "Удинезе"

21:45 "Наполи" – "Милан"

Понедельник, 31 марта

19:30 "Верона" - "Парма"

21:45 "Лацио" – "Торино"

Таблица Серии А после 29-го тура

Таблица Серии А после 29-го тура / © flashscore.ua