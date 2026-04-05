Серия А: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

С 4 по 6 апреля состоятся матчи 31-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начался в субботу, 4 апреля: "Фиорентина" обыграла "Верону", а "Лацио" сыграл вничью с "Пармой".

В воскресенье, 5 апреля, "Болонья" одолела "Кремонезе", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика приедет в гости к "Интеру".

В понедельник, 6 апреля, "Комо" сыграет с "Удинезе", "Аталанта" будет противостоять "Лечче", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сразится с "Ювентусом", а "Наполи" встретится с "Миланом".

Расписание и результаты матчей 31-го тура Серии А

Суббота, 4 апреля

16:00 "Сассуоло" — "Кальяри" — 2:1

19:00 "Верона" — "Фиорентина" — 0:1

21:45 "Лацио" — "Парма" — 1:1

Воскресенье, 5 апреля

16:00 "Кремонезе" — "Болонья" — 1:2

19:00 "Пиза" — "Торино"

21:45 "Интер" — "Рома"

Понедельник, 6 апреля

13:30 "Удинезе" — "Комо"

16:00 "Лечче" — "Аталанта"

19:00 "Ювентус" — "Дженоа"

21:45 "Наполи" — "Милан"

Таблица Серии А после 30-го тура

Ранее сообщалось, что президент Федерации футбола Италии ушел в отставку после невыхода сборной на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что Мирча Луческу покинул пост главного тренера сборной Румынии.