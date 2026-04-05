Серия А: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 31-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 4 по 6 апреля состоятся матчи 31-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Он начался в субботу, 4 апреля: "Фиорентина" обыграла "Верону", а "Лацио" сыграл вничью с "Пармой".
В воскресенье, 5 апреля, "Болонья" одолела "Кремонезе", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика приедет в гости к "Интеру".
В понедельник, 6 апреля, "Комо" сыграет с "Удинезе", "Аталанта" будет противостоять "Лечче", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сразится с "Ювентусом", а "Наполи" встретится с "Миланом".
Расписание и результаты матчей 31-го тура Серии А
Суббота, 4 апреля
16:00 "Сассуоло" — "Кальяри" — 2:1
19:00 "Верона" — "Фиорентина" — 0:1
21:45 "Лацио" — "Парма" — 1:1
Воскресенье, 5 апреля
16:00 "Кремонезе" — "Болонья" — 1:2
19:00 "Пиза" — "Торино"
21:45 "Интер" — "Рома"
Понедельник, 6 апреля
13:30 "Удинезе" — "Комо"
16:00 "Лечче" — "Аталанта"
19:00 "Ювентус" — "Дженоа"
21:45 "Наполи" — "Милан"
Таблица Серии А после 30-го тура
Ранее сообщалось, что президент Федерации футбола Италии ушел в отставку после невыхода сборной на ЧМ-2026.
Также мы рассказывали, что Мирча Луческу покинул пост главного тренера сборной Румынии.