Серия А: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

5 – 8 апреля состоятся матчи 31-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Салернитана" – "Сассуоло".

В субботу "Милан" примет "Лечче", в римском дерби сильнейшего будут определять "Рома" и "Лацио", а "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко дома сыграет против "Торино".

В воскресенье действующий чемпион "Наполи" пожалует в гости к "Монце", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского на выезде сойдется с "Вероной", "Аталанта" будет гостить у "Кальяри", а "Ювентус" будет принимать "Фиорентину".

Завершится тур в понедельник, когда безоговорочный лидер чемпионата "Интер" приедет в гости к "Удинезе".

После 30-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (79 очков). Вторую позицию занимает "Милан" (65). На третьей строчке – "Ювентус" (59). Топ-4 сенсационно замыкает "Болонья" (57).

Матчи 32-го тура Серии А состоятся 12 – 15 апреля.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

Таблица Серии А после 30-го тура

Таблиця Серії А після 30-го туру / Фото: flashscore.ua

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