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Серия А: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Рома" – "Лацио" / Фото: Associated Press

Центральным поединком тура станет римское дерби.

5 – 8 апреля состоятся матчи 31-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Салернитана" – "Сассуоло".

В субботу "Милан" примет "Лечче", в римском дерби сильнейшего будут  определять "Рома" и "Лацио", а "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко дома сыграет против "Торино".

В воскресенье действующий чемпион "Наполи" пожалует в гости к "Монце", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского на выезде сойдется с "Вероной", "Аталанта" будет гостить у "Кальяри", а "Ювентус" будет принимать "Фиорентину".

Завершится тур в понедельник, когда безоговорочный лидер чемпионата "Интер" приедет в гости к "Удинезе".

  • После 30-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (79 очков). Вторую позицию занимает "Милан" (65). На третьей строчке – "Ювентус" (59). Топ-4 сенсационно замыкает "Болонья" (57).
  • Матчи 32-го тура Серии А состоятся 12 – 15 апреля.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
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Пятница, 5 апреля
21:45 САЛЕРНИТАНА   _:_   САССУОЛО
Суббота, 6 апреля
16:00 МИЛАН   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:00 РОМА   _:_   ЛАЦИО
21:45 ЭМПОЛИ   _:_   ТОРИНО
Воскресенье, 7 апреля
13:30 ФРОЗИНОНЕ   _:_   БОЛОНЬЯ
16:00 МОНЦА   _:_   НАПОЛИ
19:00 ВЕРОНА   _:_   ДЖЕНОА
19:00 КАЛЬЯРИ   _:_   АТАЛАНТА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ФИОРЕНТИНА
Понедельник, 8 апреля
21:45 УДИНЕЗЕ   _:_   ИНТЕР

Таблица Серии А после 30-го тура

Таблиця Серії А після 30-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 30-го туру / Фото: flashscore.ua

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