Серия А: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Центральным поединком тура станет римское дерби.
5 – 8 апреля состоятся матчи 31-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком "Салернитана" – "Сассуоло".
В субботу "Милан" примет "Лечче", в римском дерби сильнейшего будут определять "Рома" и "Лацио", а "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко дома сыграет против "Торино".
В воскресенье действующий чемпион "Наполи" пожалует в гости к "Монце", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского на выезде сойдется с "Вероной", "Аталанта" будет гостить у "Кальяри", а "Ювентус" будет принимать "Фиорентину".
Завершится тур в понедельник, когда безоговорочный лидер чемпионата "Интер" приедет в гости к "Удинезе".
- После 30-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (79 очков). Вторую позицию занимает "Милан" (65). На третьей строчке – "Ювентус" (59). Топ-4 сенсационно замыкает "Болонья" (57).
- Матчи 32-го тура Серии А состоятся 12 – 15 апреля.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР
|Пятница, 5 апреля
|21:45
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|САССУОЛО
|Суббота, 6 апреля
|16:00
|МИЛАН
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|РОМА
|_:_
|ЛАЦИО
|21:45
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ТОРИНО
|Воскресенье, 7 апреля
|13:30
|ФРОЗИНОНЕ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|НАПОЛИ
|19:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|Понедельник, 8 апреля
|21:45
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ИНТЕР
Таблица Серии А после 30-го тура
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