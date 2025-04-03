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Серия А: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
В центральном поединке тура "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет принимать "Ювентус".
4-7 апреля состоятся матчи 31-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сразится с "Удинезе".
В субботу "Интер" встретится с "Пармой", а "Милан" померяется силами с "Фиорентиной".
В воскресенье "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко будет противостоять "Кальяри", "Аталанта" сойдется с "Лацио", а в центральном поединке тура "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет принимать "Ювентус".
Завершится тур в понедельник, когда "Наполи" приедет в гости к "Болонье".
Расписание и результаты матчей 31-го тура Серии А
Пятница, 4 апреля
21:45 "Дженоа" – "Удинезе"
Суббота, 5 апреля
16:00 "Монца" – "Комо"
19:00 "Парма" – "Интер"
21:45 "Милан" – "Фиорентина"
Воскресенье, 6 апреля
13:30 "Лечче" – "Венеция"
16:00 "Эмполи" – "Кальяри"
16:00 "Торино" – "Верона"
19:00 "Аталанта" – "Лацио"
21:45 "Рома" – "Ювентус"
Понедельник, 7 апреля
21:45 "Болонья" – "Наполи"
За восемь туров до конца таблицу Серии А возглавляет "Интер" (67 очков). Второе место занимает "Наполи" (64 балла). Третьей идет "Аталанта" (58 пунктов). Топ-4 замыкает "Болонья" (56 очков).