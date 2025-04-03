Серия А: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Артем Довбик

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4-7 апреля состоятся матчи 31-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сразится с "Удинезе".

В субботу "Интер" встретится с "Пармой", а "Милан" померяется силами с "Фиорентиной".

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В воскресенье "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко будет противостоять "Кальяри", "Аталанта" сойдется с "Лацио", а в центральном поединке тура "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет принимать "Ювентус".

Завершится тур в понедельник, когда "Наполи" приедет в гости к "Болонье".

Расписание и результаты матчей 31-го тура Серии А

Пятница, 4 апреля

21:45 "Дженоа" – "Удинезе"

Суббота, 5 апреля

16:00 "Монца" – "Комо"

19:00 "Парма" – "Интер"

21:45 "Милан" – "Фиорентина"

Воскресенье, 6 апреля

13:30 "Лечче" – "Венеция"

16:00 "Эмполи" – "Кальяри"

16:00 "Торино" – "Верона"

19:00 "Аталанта" – "Лацио"

21:45 "Рома" – "Ювентус"

Понедельник, 7 апреля

21:45 "Болонья" – "Наполи"

За восемь туров до конца таблицу Серии А возглавляет "Интер" (67 очков). Второе место занимает "Наполи" (64 балла). Третьей идет "Аталанта" (58 пунктов). Топ-4 замыкает "Болонья" (56 очков).

Таблица Серии А после 30-го тура

Таблица Серии А после 30-го тура / © flashscore.ua