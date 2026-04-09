Серия А: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Интер" / © Associated Press

Реклама

С 10 по 13 апреля состоятся матчи 32-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 10 апреля: "Рома" украинского форварда Артема Довбика сразится с "Пизой".

В субботу, 11 апреля, "Милан" примет "Удинезе", а "Ювентус" сыграет с "Аталантой".

Реклама

В воскресенье, 12 апреля, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Сассуоло", "Наполи" встретится с "Пармой", а лидер чемпионата "Интер" приедет в гости к "Комо".

Завершится тур в понедельник, 13 апреля: "Фиорентина" сойдется с "Лацио".

Расписание и результаты матчей 32-го тура Серии А

Пятница, 10 апреля

21:45 "Рома" — "Пиза"

Реклама

Суббота, 11 апреля

16:00 "Кальяри" — "Кремонезе"

16:00 "Торино" — "Верона"

19:00 "Милан" — "Удинезе"

Реклама

21:45 "Аталанта" — "Ювентус"

Воскресенье, 12 апреля

13:30 "Дженоа" — "Сассуоло"

16:00 "Парма" — "Наполи"

Реклама

19:00 "Болонья" — "Лечче"

21:45 "Комо" — "Интер"

Понедельник, 13 апреля

21:45 "Фиорентина" — "Лацио"

Реклама

Таблица Серии А после 31-го тура

