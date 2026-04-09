Серия А: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 32-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 10 по 13 апреля состоятся матчи 32-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 10 апреля: "Рома" украинского форварда Артема Довбика сразится с "Пизой".
В субботу, 11 апреля, "Милан" примет "Удинезе", а "Ювентус" сыграет с "Аталантой".
В воскресенье, 12 апреля, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Сассуоло", "Наполи" встретится с "Пармой", а лидер чемпионата "Интер" приедет в гости к "Комо".
Завершится тур в понедельник, 13 апреля: "Фиорентина" сойдется с "Лацио".
Расписание и результаты матчей 32-го тура Серии А
Пятница, 10 апреля
21:45 "Рома" — "Пиза"
Суббота, 11 апреля
16:00 "Кальяри" — "Кремонезе"
16:00 "Торино" — "Верона"
19:00 "Милан" — "Удинезе"
21:45 "Аталанта" — "Ювентус"
Воскресенье, 12 апреля
13:30 "Дженоа" — "Сассуоло"
16:00 "Парма" — "Наполи"
19:00 "Болонья" — "Лечче"
21:45 "Комо" — "Интер"
Понедельник, 13 апреля
21:45 "Фиорентина" — "Лацио"
Таблица Серии А после 31-го тура
