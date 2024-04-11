Серия А: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Миланский "Интер" приближается к завоеванию "скудетто".
12 – 15 апреля состоятся матчи 32-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком "Лацио" – "Салернитана".
В субботу "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко на выезде сыграет против "Лечче", "Ювентус" в гостях сразится с "Торино", а "Болонья" примет "Монцу".
В воскресенье действующий чемпион "Наполи" будет принимать "Фрозиноне", "Милан" на выезде встретится с "Сассуоло", "Рома" будет гостить в "Удинезе", а безоговорочный лидер чемпионата "Интер" дома сойдется с "Кальяри".
Завершится тур в понедельник: "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского проведет выездную игру с "Фиорентиной", а "Аталанта" на своем поле будет противостоять "Вероне".
- После 31-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (82 очка). Вторую позицию занимает "Милан" (68). На третьей строчке – "Ювентус" (62). Топ-4 сенсационно замыкает "Болонья" (58).
- Матчи 33-го тура Серии А состоятся 19 – 22 апреля.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР
|Пятница, 12 апреля
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|Суббота, 13 апреля
|16:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ЭМПОЛИ
|19:00
|ТОРИНО
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|МОНЦА
|Воскресенье, 14 апреля
|13:30
|НАПОЛИ
|_:_
|ФРОЗИНОНЕ
|16:00
|САССУОЛО
|_:_
|МИЛАН
|19:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|Понедельник, 15 апреля
|19:30
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|ВЕРОНА
Таблица Серии А после 31-го тура
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