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Серия А: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Фанаты на матче Серии А / Фото: Associated Press

Миланский "Интер" приближается к завоеванию "скудетто".

12 – 15 апреля состоятся матчи 32-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Лацио" – "Салернитана".

В субботу "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко на выезде сыграет против "Лечче", "Ювентус" в гостях сразится с "Торино", а "Болонья" примет "Монцу".

В воскресенье действующий чемпион "Наполи" будет принимать "Фрозиноне", "Милан" на выезде встретится с "Сассуоло", "Рома" будет гостить в "Удинезе", а безоговорочный лидер чемпионата "Интер" дома сойдется с "Кальяри".

Завершится тур в понедельник: "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского проведет выездную игру с "Фиорентиной", а "Аталанта" на своем поле будет противостоять "Вероне".

  • После 31-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (82 очка). Вторую позицию занимает "Милан" (68). На третьей строчке – "Ювентус" (62). Топ-4 сенсационно замыкает "Болонья" (58).
  • Матчи 33-го тура Серии А состоятся 19 – 22 апреля.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
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Пятница, 12 апреля
21:45 ЛАЦИО   _:_   САЛЕРНИТАНА
Суббота, 13 апреля
16:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   ЭМПОЛИ
19:00 ТОРИНО   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   МОНЦА
Воскресенье, 14 апреля
13:30 НАПОЛИ   _:_   ФРОЗИНОНЕ
16:00 САССУОЛО   _:_   МИЛАН
19:00 УДИНЕЗЕ   _:_   РОМА
21:45 ИНТЕР   _:_   КАЛЬЯРИ
Понедельник, 15 апреля
19:30 ФИОРЕНТИНА   _:_   ДЖЕНОА
21:45 АТАЛАНТА   _:_   ВЕРОНА

Таблица Серии А после 31-го тура

Таблица Серии А после 31-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 31-го тура / Фото: flashscore.ua

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