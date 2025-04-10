Серия А: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Артем Довбик / © Associated Press

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11-14 апреля состоятся матчи 32-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Милан" приедет в гости к "Удинезе".

В субботу "Интер" примет "Кальяри", "Ювентус" встретится с "Лечче", "Аталанта" сразится с "Болоньей", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сыграет с "Вероной", "Фиорентина" померяется силой с "Пармой", а в центральном поединке тура "Рома" украинского форварда Артема Довбика сойдется с "Лацио".

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Завершится тур в понедельник, когда "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко будет противостоять "Наполи".

Расписание и результаты матчей 32-го тура Серии А

Пятница, 11 апреля

21:45 "Удинезе" – "Милан"

Суббота, 12 апреля

16:00 "Венеция" – "Монца"

19:00 "Интер" – "Кальяри"

21:45 "Ювентус" – "Лечче"

Воскресенье, 13 апреля

13:30 "Аталанта" – "Болонья"

16:00 "Верона" – "Дженоа"

16:00 "Фиорентина" – "Парма"

19:00 "Комо" – "Торино"

21:45 "Лацио" – "Рома"

Понедельник, 14 апреля

21:45 "Наполи" – "Эмполи"

За семь туров до конца таблицу Серии А возглавляет "Интер" (68 очков). Второе место занимает "Наполи" (65 баллов). Третьей идет "Аталанта" (58 пунктов). Топ-4 замыкает "Болонья" (57 очков).

Таблица Серии А после 31-го тура

Таблица Серии А после 31-го тура / © flashscore.ua