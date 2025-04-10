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Серия А: расписание и результаты матчей 32-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
В центральном поединке тура "Рома" украинского форварда Артема Довбика в римском дерби сойдется с "Лацио".
11-14 апреля состоятся матчи 32-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Милан" приедет в гости к "Удинезе".
В субботу "Интер" примет "Кальяри", "Ювентус" встретится с "Лечче", "Аталанта" сразится с "Болоньей", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сыграет с "Вероной", "Фиорентина" померяется силой с "Пармой", а в центральном поединке тура "Рома" украинского форварда Артема Довбика сойдется с "Лацио".
Завершится тур в понедельник, когда "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко будет противостоять "Наполи".
Расписание и результаты матчей 32-го тура Серии А
Пятница, 11 апреля
21:45 "Удинезе" – "Милан"
Суббота, 12 апреля
16:00 "Венеция" – "Монца"
19:00 "Интер" – "Кальяри"
21:45 "Ювентус" – "Лечче"
Воскресенье, 13 апреля
13:30 "Аталанта" – "Болонья"
16:00 "Верона" – "Дженоа"
16:00 "Фиорентина" – "Парма"
19:00 "Комо" – "Торино"
21:45 "Лацио" – "Рома"
Понедельник, 14 апреля
21:45 "Наполи" – "Эмполи"
За семь туров до конца таблицу Серии А возглавляет "Интер" (68 очков). Второе место занимает "Наполи" (65 баллов). Третьей идет "Аталанта" (58 пунктов). Топ-4 замыкает "Болонья" (57 очков).