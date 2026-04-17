Серия А: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 33-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 17 по 20 апреля состоятся матчи 33-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 17 апреля: "Комо" приедет в гости к "Сассуоло", а лидер чемпионата "Интер" примет "Кальяри".
В субботу, 18 апреля, "Наполи" будет противостоять "Лацио", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика встретится с "Аталантой".
В воскресенье, 19 апреля, "Милан" сразится с "Вероной", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сойдется с "Пизой", а "Ювентус" сыграет против "Болоньи".
Завершится тур в понедельник, 20 апреля, игрой между "Лечче" и "Фиорентиной".
Расписание и результаты матчей 33-го тура Серии А
Пятница, 17 апреля
19:30 "Сассуоло" — "Комо"
21:45 "Интер" — "Кальяри"
Суббота, 18 апреля
16:00 "Удинезе" — "Парма"
19:00 "Наполи" — "Лацио"
21:45 "Рома" — "Аталанта"
Воскресенье, 19 апреля
13:30 "Кремонезе" — "Торино"
16:00 "Верона" — "Милан"
19:00 "Пиза" — "Дженоа"
21:45 "Ювентус" — "Болонья"
Понедельник, 20 апреля
21:45 "Лечче" — "Фиорентина"
Таблица Серии А после 32-го тура
Ранее сообщалось, что трагически погиб экс-вратарь "Арсенала" и "Ювентуса".
Также мы рассказывали, что определены пары 1/2 финала Лига чемпионов.