Серия А: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Интер" / © Associated Press

С 17 по 20 апреля состоятся матчи 33-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 17 апреля: "Комо" приедет в гости к "Сассуоло", а лидер чемпионата "Интер" примет "Кальяри".

В субботу, 18 апреля, "Наполи" будет противостоять "Лацио", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика встретится с "Аталантой".

В воскресенье, 19 апреля, "Милан" сразится с "Вероной", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сойдется с "Пизой", а "Ювентус" сыграет против "Болоньи".

Завершится тур в понедельник, 20 апреля, игрой между "Лечче" и "Фиорентиной".

Расписание и результаты матчей 33-го тура Серии А

Пятница, 17 апреля

19:30 "Сассуоло" — "Комо"

21:45 "Интер" — "Кальяри"

Суббота, 18 апреля

16:00 "Удинезе" — "Парма"

19:00 "Наполи" — "Лацио"

21:45 "Рома" — "Аталанта"

Воскресенье, 19 апреля

13:30 "Кремонезе" — "Торино"

16:00 "Верона" — "Милан"

19:00 "Пиза" — "Дженоа"

21:45 "Ювентус" — "Болонья"

Понедельник, 20 апреля

21:45 "Лечче" — "Фиорентина"

Таблица Серии А после 32-го тура

Таблица Серии А после 32-го тура / sofascore.com

