- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 1 мин
Серия А: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
За шесть туров до конца таблицу Серии А возглавляет "Интер", опережая "Наполи" на три очка.
19-21 апреля состоятся матчи 33-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
В субботу "Наполи" на выезде встретится с "Монцой", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет "Верону".
В воскресенье "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко сразится с "Венецией", "Интер" сойдется с "Болоньей", а "Милан" померяется силами с "Аталантой".
Завершится тур в понедельник: "Фиорентина" сыграет с "Кальяри", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Лацио", а "Ювентус" приедет в гости к "Парме".
Расписание и результаты матчей 33-го тура Серии А
Суббота, 19 апреля
16:00 "Лечче" – "Комо"
19:00 "Монца" – "Наполи"
21:45 "Рома" – "Верона"
Воскресенье, 20 апреля
16:00 "Эмполи" – "Венеция"
19:00 "Болонья" – "Интер"
21:45 "Милан" – "Аталанта"
Понедельник, 21 апреля
13:30 "Торино" – "Удинезе"
16:00 "Кальяри" – "Фиорентина"
19:00 "Дженоа" – "Лацио"
21:45 "Парма" – "Ювентус"
За шесть туров до конца таблицу Серии А возглавляет "Интер" (71 очко). Второе место занимает "Наполи" (68 баллов). Третьей идет "Аталанта" (61 пункт). Топ-4 замыкает "Ювентус" (59 очков).