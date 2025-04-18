Серия А: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Интер" / © Associated Press

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19-21 апреля состоятся матчи 33-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

В субботу "Наполи" на выезде встретится с "Монцой", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет "Верону".

В воскресенье "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко сразится с "Венецией", "Интер" сойдется с "Болоньей", а "Милан" померяется силами с "Аталантой".

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Завершится тур в понедельник: "Фиорентина" сыграет с "Кальяри", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Лацио", а "Ювентус" приедет в гости к "Парме".

Расписание и результаты матчей 33-го тура Серии А

Суббота, 19 апреля

16:00 "Лечче" – "Комо"

19:00 "Монца" – "Наполи"

21:45 "Рома" – "Верона"

Воскресенье, 20 апреля

16:00 "Эмполи" – "Венеция"

19:00 "Болонья" – "Интер"

21:45 "Милан" – "Аталанта"

Понедельник, 21 апреля

13:30 "Торино" – "Удинезе"

16:00 "Кальяри" – "Фиорентина"

19:00 "Дженоа" – "Лацио"

21:45 "Парма" – "Ювентус"

За шесть туров до конца таблицу Серии А возглавляет "Интер" (71 очко). Второе место занимает "Наполи" (68 баллов). Третьей идет "Аталанта" (61 пункт). Топ-4 замыкает "Ювентус" (59 очков).

Таблица Серии А после 32-го тура

Таблица Серии А после 32-го тура / © flashscore.ua