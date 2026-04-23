Серия А: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 34-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 24 по 27 апреля состоятся матчи 34-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 24 апреля: "Наполи" примет "Кремонезе".
В субботу, 25 апреля, "Рома" украинского форварда Артема Довбика сразится с "Болоньей".
В воскресенье, 26 апреля, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Комо", лидер чемпионата "Интер" встретится с "Торино", а в центральном поединке тура "Милан" сыграет с "Ювентусом".
Завершится тур в понедельник, 27 апреля: "Аталанта" сойдется с "Кальяри", а "Лацио" будет принимать "Удинезе".
Расписание и результаты матчей 34-го тура Серии А
Пятница, 24 апреля
21:45 "Наполи" — "Кремонезе"
Суббота, 25 апреля
16:00 "Парма" — "Пиза"
19:00 "Болонья" — "Рома"
21:45 "Верона" — "Лечче"
Воскресенье, 26 апреля
13:30 "Фиорентина" — "Сассуоло"
16:00 "Дженоа" — "Комо"
19:00 "Торино" — "Интер"
21:45 "Милан" — "Ювентус"
Понедельник, 27 апреля
19:30 "Кальяри" — "Аталанта"
21:45 "Лацио" — "Удинезе"
Таблица Серии А после 33-го тура
