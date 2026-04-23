Серия А: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Милан" — "Ювентус" / © Associated Press

С 24 по 27 апреля состоятся матчи 34-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 24 апреля: "Наполи" примет "Кремонезе".

В субботу, 25 апреля, "Рома" украинского форварда Артема Довбика сразится с "Болоньей".

В воскресенье, 26 апреля, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Комо", лидер чемпионата "Интер" встретится с "Торино", а в центральном поединке тура "Милан" сыграет с "Ювентусом".

Завершится тур в понедельник, 27 апреля: "Аталанта" сойдется с "Кальяри", а "Лацио" будет принимать "Удинезе".

Расписание и результаты матчей 34-го тура Серии А

Пятница, 24 апреля

21:45 "Наполи" — "Кремонезе"

Суббота, 25 апреля

16:00 "Парма" — "Пиза"

19:00 "Болонья" — "Рома"

21:45 "Верона" — "Лечче"

Воскресенье, 26 апреля

13:30 "Фиорентина" — "Сассуоло"

16:00 "Дженоа" — "Комо"

19:00 "Торино" — "Интер"

21:45 "Милан" — "Ювентус"

Понедельник, 27 апреля

19:30 "Кальяри" — "Аталанта"

21:45 "Лацио" — "Удинезе"

Таблица Серии А после 33-го тура

Таблица Серии А после 33-го тура / sofascore.com

Ранее сообщалось, что Малиновский близок к переходу в турецкий "Трабзонспор".

Также мы рассказывали, что ПСЖ с Забарным разгромил аутсайдера чемпионата Франции.