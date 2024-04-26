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Серия А: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Милан" – "Ювентус" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Ювентус" будет принимать "Милан".

26 – 29 апреля состоятся матчи 34-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Фрозиноне" – "Салернитана".

В субботу в центральном матче тура "Ювентус" на своем поле сразится с "Миланом".

В воскресенье "Интер", который в прошлом туре одолел "Милан" и досрочно стал чемпионом Италии, примет "Торино". В тот же день "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко приедет в гости к "Аталанте", а "Наполи" дома сыграет против "Ромы".

Завершится тур в понедельник: "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского в родных стенах встретится с "Кальяри".

  • За пять туров до конца таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (86 очков), уже обеспечивший себе "скудетто". Вторую позицию занимает "Милан" (69). На третьей строчке – "Ювентус" (64). Четвертой идет "Болонья" (62). На пятом месте, которое также дает путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, находится "Рома" (58).
  • Матчи 35-го тура Серии А состоятся 3 – 6 мая.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
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Пятница, 26 апреля
21:45 ФРОЗИНОНЕ   _:_   САЛЕРНИТАНА
Суббота, 27 апреля
16:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   МОНЦА
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   МИЛАН
21:45 ЛАЦИО   _:_   ВЕРОНА
Воскресенье, 28 апреля
13:30 ИНТЕР   _:_   ТОРИНО
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   УДИНЕЗЕ
19:00 АТАЛАНТА   _:_   ЭМПОЛИ
19:00 НАПОЛИ   _:_   РОМА
21:45 ФИОРЕНТИНА   _:_   САССУОЛО
Понедельник, 29 апреля
21:45 ДЖЕНОА   _:_   КАЛЬЯРИ

Таблица Серии А после 33-го тура

Таблица Серии А после 33-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 33-го тура / Фото: flashscore.ua

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