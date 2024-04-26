Серия А: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Ювентус" будет принимать "Милан".
26 – 29 апреля состоятся матчи 34-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком "Фрозиноне" – "Салернитана".
В субботу в центральном матче тура "Ювентус" на своем поле сразится с "Миланом".
В воскресенье "Интер", который в прошлом туре одолел "Милан" и досрочно стал чемпионом Италии, примет "Торино". В тот же день "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко приедет в гости к "Аталанте", а "Наполи" дома сыграет против "Ромы".
Завершится тур в понедельник: "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского в родных стенах встретится с "Кальяри".
- За пять туров до конца таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (86 очков), уже обеспечивший себе "скудетто". Вторую позицию занимает "Милан" (69). На третьей строчке – "Ювентус" (64). Четвертой идет "Болонья" (62). На пятом месте, которое также дает путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, находится "Рома" (58).
- Матчи 35-го тура Серии А состоятся 3 – 6 мая.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР
|Пятница, 26 апреля
|21:45
|ФРОЗИНОНЕ
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|Суббота, 27 апреля
|16:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|МИЛАН
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|ВЕРОНА
|Воскресенье, 28 апреля
|13:30
|ИНТЕР
|_:_
|ТОРИНО
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЭМПОЛИ
|19:00
|НАПОЛИ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|САССУОЛО
|Понедельник, 29 апреля
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|КАЛЬЯРИ
Таблица Серии А после 33-го тура
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