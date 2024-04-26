Серия А: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

26 – 29 апреля состоятся матчи 34-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Фрозиноне" – "Салернитана".

В субботу в центральном матче тура "Ювентус" на своем поле сразится с "Миланом".

В воскресенье "Интер", который в прошлом туре одолел "Милан" и досрочно стал чемпионом Италии, примет "Торино". В тот же день "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко приедет в гости к "Аталанте", а "Наполи" дома сыграет против "Ромы".

Завершится тур в понедельник: "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского в родных стенах встретится с "Кальяри".

За пять туров до конца таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (86 очков), уже обеспечивший себе "скудетто". Вторую позицию занимает "Милан" (69). На третьей строчке – "Ювентус" (64). Четвертой идет "Болонья" (62). На пятом месте, которое также дает путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, находится "Рома" (58).

Матчи 35-го тура Серии А состоятся 3 – 6 мая.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

Таблица Серии А после 33-го тура

Таблица Серии А после 33-го тура / Фото: flashscore.ua

Подписывайтесь на каналы TSN.ua в Telegram и Viber, а также страницы TSN.ua и ТСН Проспорт в Facebook.

Читайте также:

Ла Лига: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

"Манчестер Сити" разбил команду экс-тренера "Шахтера" и вплотную приблизился к лидеру АПЛ (видео)