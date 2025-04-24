Серия А: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Артем Довбик, "Рома" – "Интер" / © Associated Press

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25-28 апреля состоятся матчи 34-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Аталанта" примет "Лечче".

В воскресенье "Милан" встретится с "Венецией", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет противостоять "Комо", а в центральном поединке тура "Рома" украинского форварда Артема Довбика на выезде сразится с "Интером".

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В тот же день "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко сыграет с "Фиорентиной", "Ювентус" примет "Монцу", а "Наполи" сойдется с "Торино".

Завершится тур в понедельник, в частности, "Болонья" померяется силами с "Удинезе", а "Лацио" будет принимать "Парму".

Расписание и результаты матчей 34-го тура Серии А

Пятница, 25 апреля

21:45 "Аталанта" – "Лечче"

Воскресенье, 27 апреля

13:30 "Венеция" – "Милан"

13:30 "Комо" – "Дженоа"

16:00 "Интер" – "Рома"

16:00 "Фиорентина" – "Эмполи"

19:00 "Ювентус" – "Монца"

21:45 "Наполи" – "Торино"

Понедельник, 28 апреля

19:30 "Удинезе" – "Болонья"

21:45 "Верона" – "Кальяри"

21:45 "Лацио" – "Парма"

За пять туров до конца таблицу Серии А возглавляет "Интер" (71 очко), опережая "Наполи" по дополнительным показателям. Третьей идет "Аталанта" (64 балла). Топ-4 замыкает "Болонья" (60 пунктов).

Таблица Серии А после 33-го тура

Таблица Серии А после 33-го тура / © flashscore.ua