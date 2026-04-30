Серия А: расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Интер" / © Associated Press

С 1 по 4 мая состоятся матчи 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 1 мая, игрой между "Пизой" и "Лечче".

В субботу, 2 мая, "Наполи" сыграет с "Комо", а "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сойдется с "Аталантой".

В воскресенье, 3 мая, "Милан" будет противостоять "Сассуоло", "Ювентус" примет "Верону", а лидер чемпионата "Интер" сразится с "Пармой".

Завершится тур в понедельник, 4 мая: "Лацио" приедет в гости к "Кремонезе", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика поборется с "Фиорентиной".

Расписание и результаты матчей 35-го тура Серии А

Пятница, 1 мая

21:45 "Пиза" — "Лечче"

Суббота, 2 мая

16:00 "Удинезе" — "Торино"

19:00 "Комо" — "Наполи"

21:45 "Аталанта" — "Дженоа"

Воскресенье, 3 мая

13:30 "Болонья" — "Кальяри"

16:00 "Сассуоло" — "Милан"

19:00 "Ювентус" — "Верона"

21:45 "Интер" — "Парма"

Понедельник, 4 мая

19:30 "Кремонезе" — "Лацио"

21:45 "Рома" — "Фиорентина"

За четыре тура до конца чемпионата "Интер" (79 очков) лидирует, имея 10 баллов преимущества над вторым местом, которое занимает "Наполи".

Таблица Серии А после 34-го тура

Таблица Серии А после 34-го тура / sofascore.com

Ранее сообщалось, что Малиновский близок к переходу в турецкий "Трабзонспор".

Также мы рассказывали, что матч ПСЖ — "Бавария" побил рекорд результативности полуфинала Лиги чемпионов.

