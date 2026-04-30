Серия А: расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 35-го тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 1 по 4 мая состоятся матчи 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 1 мая, игрой между "Пизой" и "Лечче".
В субботу, 2 мая, "Наполи" сыграет с "Комо", а "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сойдется с "Аталантой".
В воскресенье, 3 мая, "Милан" будет противостоять "Сассуоло", "Ювентус" примет "Верону", а лидер чемпионата "Интер" сразится с "Пармой".
Завершится тур в понедельник, 4 мая: "Лацио" приедет в гости к "Кремонезе", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика поборется с "Фиорентиной".
Расписание и результаты матчей 35-го тура Серии А
Пятница, 1 мая
21:45 "Пиза" — "Лечче"
Суббота, 2 мая
16:00 "Удинезе" — "Торино"
19:00 "Комо" — "Наполи"
21:45 "Аталанта" — "Дженоа"
Воскресенье, 3 мая
13:30 "Болонья" — "Кальяри"
16:00 "Сассуоло" — "Милан"
19:00 "Ювентус" — "Верона"
21:45 "Интер" — "Парма"
Понедельник, 4 мая
19:30 "Кремонезе" — "Лацио"
21:45 "Рома" — "Фиорентина"
За четыре тура до конца чемпионата "Интер" (79 очков) лидирует, имея 10 баллов преимущества над вторым местом, которое занимает "Наполи".
Таблица Серии А после 34-го тура
