Серия А: расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

3 – 6 мая состоятся матчи 35-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Торино" – "Болонья".

В субботу "Лацио" на выезде сразится с "Монцой", а "Интер", который досрочно стал чемпионом Италии, приедет в гости к "Сассуоло".

На воскресенье запланированы матчи с участием команд украинцев: "Эмполи" Виктора Коваленко примет "Фрозиноне", а "Дженоа" Руслана Малиновского на выезде сойдется с "Миланом".

В тот же день в центральном поединке тура "Рома" на своем поле сыграет с "Ювентусом".

Завершится тур в понедельник матчами "Салернитана" – "Аталанта" и "Удинезе" – "Наполи".

За четыре тура до конца таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (89 очков), который уже обеспечил себе "скудетто". Вторую позицию занимает "Милан" (70). На третьей строчке – "Ювентус" (65). Четвертой идет "Болонья" (63). На пятом месте, которое также дает путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, находится "Рома" (59).

На шестом месте, в зоне Лиги Европы, сейчас идет "Аталанта" (57 очков + матч в запасе). Седьмую позицию, позволяющую выступить в следующем сезоне в Лиге конференций, занимает "Лацио" (55).

Досрочно шансы сохранить прописку в элитном дивизионе потеряла "Салернитана" (15 очков). Также в зоне вылета находятся "Удинезе" (29) и "Сассуоло" (26), которые еще могут спастись от понижения в классе.

Таблица Серии А после 34-го тура

Таблица Серии А после 34-го тура / Фото: flashscore.ua

Подписывайтесь на каналы TSN.ua в Telegram и Viber, а также страницы TSN.ua и ТСН Проспорт в Facebook.

Читайте также:

Ла Лига: расписание и результаты матчей 34-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Голый матч: футбольная команда сыграла перед публикой без одежды – фото 18+

АПЛ: расписание и результаты матчей 36-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица