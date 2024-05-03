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Серия А: расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Интер" досрочно стал чемпионом Италии сезона-2023/24 / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Рома" встретится с "Ювентусом".

3 – 6 мая состоятся матчи 35-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Торино" – "Болонья".

В субботу "Лацио" на выезде сразится с "Монцой", а "Интер", который досрочно стал чемпионом Италии, приедет в гости к "Сассуоло".

На воскресенье запланированы матчи с участием команд украинцев: "Эмполи" Виктора Коваленко примет "Фрозиноне", а "Дженоа" Руслана Малиновского на выезде сойдется с "Миланом".

В тот же день в центральном поединке тура "Рома" на своем поле сыграет с "Ювентусом".

Завершится тур в понедельник матчами "Салернитана" – "Аталанта" и "Удинезе" – "Наполи".

За четыре тура до конца таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (89 очков), который уже обеспечил себе "скудетто". Вторую позицию занимает "Милан" (70). На третьей строчке – "Ювентус" (65). Четвертой идет "Болонья" (63). На пятом месте, которое также дает путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, находится "Рома" (59).

На шестом месте, в зоне Лиги Европы, сейчас идет "Аталанта" (57 очков + матч в запасе). Седьмую позицию, позволяющую выступить в следующем сезоне в Лиге конференций, занимает "Лацио" (55).

Досрочно шансы сохранить прописку в элитном дивизионе потеряла "Салернитана" (15 очков). Также в зоне вылета находятся "Удинезе" (29) и "Сассуоло" (26), которые еще могут спастись от понижения в классе.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР30 ТУР31 ТУР32 ТУР33 ТУР34 ТУР / 35 ТУР
Пятница, 3 мая
21:45 ТОРИНО   _:_   БОЛОНЬЯ
Суббота, 4 мая
19:00 МОНЦА   _:_   ЛАЦИО
21:45 САССУОЛО   _:_   ИНТЕР
Воскресенье, 5 мая
13:30 КАЛЬЯРИ   _:_   ЛЕЧЧЕ
16:00 ВЕРОНА   _:_   ФИОРЕНТИНА
16:00 ЭМПОЛИ   _:_   ФРОЗИНОНЕ
19:00 МИЛАН   _:_   ДЖЕНОА
21:45 РОМА   _:_   ЮВЕНТУС
Понедельник, 6 мая
19:00 САЛЕРНИТАНА   _:_   АТАЛАНТА
21:45 УДИНЕЗЕ   _:_   НАПОЛИ

Таблица Серии А после 34-го тура

Таблица Серии А после 34-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 34-го тура / Фото: flashscore.ua

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