Серия А: расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Рома" встретится с "Ювентусом".
3 – 6 мая состоятся матчи 35-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком "Торино" – "Болонья".
В субботу "Лацио" на выезде сразится с "Монцой", а "Интер", который досрочно стал чемпионом Италии, приедет в гости к "Сассуоло".
На воскресенье запланированы матчи с участием команд украинцев: "Эмполи" Виктора Коваленко примет "Фрозиноне", а "Дженоа" Руслана Малиновского на выезде сойдется с "Миланом".
В тот же день в центральном поединке тура "Рома" на своем поле сыграет с "Ювентусом".
Завершится тур в понедельник матчами "Салернитана" – "Аталанта" и "Удинезе" – "Наполи".
За четыре тура до конца таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (89 очков), который уже обеспечил себе "скудетто". Вторую позицию занимает "Милан" (70). На третьей строчке – "Ювентус" (65). Четвертой идет "Болонья" (63). На пятом месте, которое также дает путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, находится "Рома" (59).
На шестом месте, в зоне Лиги Европы, сейчас идет "Аталанта" (57 очков + матч в запасе). Седьмую позицию, позволяющую выступить в следующем сезоне в Лиге конференций, занимает "Лацио" (55).
Досрочно шансы сохранить прописку в элитном дивизионе потеряла "Салернитана" (15 очков). Также в зоне вылета находятся "Удинезе" (29) и "Сассуоло" (26), которые еще могут спастись от понижения в классе.
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР
|Пятница, 3 мая
|21:45
|ТОРИНО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|Суббота, 4 мая
|19:00
|МОНЦА
|_:_
|ЛАЦИО
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|ИНТЕР
|Воскресенье, 5 мая
|13:30
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|16:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ФРОЗИНОНЕ
|19:00
|МИЛАН
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|РОМА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Понедельник, 6 мая
|19:00
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|НАПОЛИ
Таблица Серии А после 34-го тура
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