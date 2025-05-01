Серия А: расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Наполи" / © Associated Press

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2-5 мая состоятся матчи 35-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Торино" и "Венецией".

В субботу "Наполи" сыграет против "Лечче", а "Интер" примет "Верону".

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В воскресенье "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко сразится с "Лацио", "Аталанта" сойдется с "Монцой", "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет "Фиорентину", а "Ювентус" встретится с "Болоньей".

Завершится тур в понедельник, когда "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет противостоять "Милану".

Расписание и результаты матчей 35-го тура Серии А

Пятница, 2 мая

21:45 "Торино" – "Венеция"

Суббота, 3 мая

16:00 "Кальяри" – "Удинезе"

16:00 "Парма" – "Комо"

19:00 "Лечче" – "Наполи"

21:45 "Интер" – "Верона"

Воскресенье, 4 мая

13:30 "Эмполи" – "Лацио"

16:00 "Монца" – "Аталанта"

19:00 "Рома" – "Фиорентина"

21:45 "Болонья" – "Ювентус"

Понедельник, 5 мая

21:45 "Дженоа" – "Милан"

За четыре тура до конца таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (74 очка). На втором месте находится "Интер" (71 балл). Третьей идет "Аталанта" (65 пунктов). В зоне Лиги чемпионов также расположился "Ювентус" (62 балла).

Таблица Серии А после 34-го тура

Таблица Серии А после 34-го тура / © flashscore.ua