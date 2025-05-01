- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 1 мин
Серия А: расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
За четыре тура до конца таблицу Серии А возглавляет "Наполи", опережая "Интер" на три очка.
2-5 мая состоятся матчи 35-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Торино" и "Венецией".
В субботу "Наполи" сыграет против "Лечче", а "Интер" примет "Верону".
В воскресенье "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко сразится с "Лацио", "Аталанта" сойдется с "Монцой", "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет "Фиорентину", а "Ювентус" встретится с "Болоньей".
Завершится тур в понедельник, когда "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет противостоять "Милану".
Расписание и результаты матчей 35-го тура Серии А
Пятница, 2 мая
21:45 "Торино" – "Венеция"
Суббота, 3 мая
16:00 "Кальяри" – "Удинезе"
16:00 "Парма" – "Комо"
19:00 "Лечче" – "Наполи"
21:45 "Интер" – "Верона"
Воскресенье, 4 мая
13:30 "Эмполи" – "Лацио"
16:00 "Монца" – "Аталанта"
19:00 "Рома" – "Фиорентина"
21:45 "Болонья" – "Ювентус"
Понедельник, 5 мая
21:45 "Дженоа" – "Милан"
За четыре тура до конца таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (74 очка). На втором месте находится "Интер" (71 балл). Третьей идет "Аталанта" (65 пунктов). В зоне Лиги чемпионов также расположился "Ювентус" (62 балла).