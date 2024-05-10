Серия А: расписание и результаты матчей 36-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральных поединках тура "Наполи" примет "Болонью", а "Аталанта" сразится с "Ромой".

10 – 13 мая состоятся матчи 36-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Интер", который досрочно стал чемпионом Италии, приедет в гости к "Фрозиноне".

В субботу "Наполи" примет "Болонью", а "Милан" дома сыграет против "Кальяри".

На воскресенье запланированы матчи с участием команд украинцев: "Эмполи" Виктора Коваленко будет гостить у "Лацио", а "Дженоа" Руслана Малиновского будет принимать "Сассуоло".

В тот же день "Ювентус" на своем поле встретится с "Салернитаной", а "Аталанта" дома сразится с "Ромой".

Завершится тур в понедельник матчами "Лечче" – "Удинезе" и "Фиорентина" – "Монца".

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За три тура до конца таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (89 очков), который уже обеспечил себе "скудетто". Вторую позицию занимает "Милан" (71). На третьей строчке – "Ювентус" (66). Четвертой идет "Болонья" (64). На пятом месте, которое также дает путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, находится "Аталанта" (60 + матч в запасе).

В зоне Лиги Европы сейчас идут "Рома" (60 очков) и "Лацио" (56). Седьмую позицию, позволяющую выступить в следующем сезоне в Лиге конференций, занимает "Наполи" (51).

Досрочно шансы сохранить прописку в элитном дивизионе потеряла "Салернитана" (15 очков). Также в зоне вылета находятся "Удинезе" (30) и "Сассуоло" (29), которые еще могут спастись от понижения в классе.

Таблица Серии А после 35-го тура

Таблица Серии А после 35-го тура / Фото: flashscore.ua

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