Серия А: расписание и результаты матчей 36-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

В центральных поединках тура "Наполи" примет "Болонью", а "Аталанта" сразится с "Ромой".
10 – 13 мая состоятся матчи 36-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Интер", который досрочно стал чемпионом Италии, приедет в гости к "Фрозиноне".
В субботу "Наполи" примет "Болонью", а "Милан" дома сыграет против "Кальяри".
На воскресенье запланированы матчи с участием команд украинцев: "Эмполи" Виктора Коваленко будет гостить у "Лацио", а "Дженоа" Руслана Малиновского будет принимать "Сассуоло".
В тот же день "Ювентус" на своем поле встретится с "Салернитаной", а "Аталанта" дома сразится с "Ромой".
Завершится тур в понедельник матчами "Лечче" – "Удинезе" и "Фиорентина" – "Монца".
Серия А: турнирное положение и распределение мест в еврокубках на сезон-2024/25
За три тура до конца таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (89 очков), который уже обеспечил себе "скудетто". Вторую позицию занимает "Милан" (71). На третьей строчке – "Ювентус" (66). Четвертой идет "Болонья" (64). На пятом месте, которое также дает путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, находится "Аталанта" (60 + матч в запасе).
В зоне Лиги Европы сейчас идут "Рома" (60 очков) и "Лацио" (56). Седьмую позицию, позволяющую выступить в следующем сезоне в Лиге конференций, занимает "Наполи" (51).
Досрочно шансы сохранить прописку в элитном дивизионе потеряла "Салернитана" (15 очков). Также в зоне вылета находятся "Удинезе" (30) и "Сассуоло" (29), которые еще могут спастись от понижения в классе.
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР / 36 ТУР
|Пятница, 10 мая
|21:45
|ФРОЗИНОНЕ
|_:_
|ИНТЕР
|Суббота, 11 мая
|19:00
|НАПОЛИ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|Воскресенье, 12 мая
|13:30
|ЛАЦИО
|_:_
|ЭМПОЛИ
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ТОРИНО
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|САССУОЛО
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|РОМА
|Понедельник, 13 мая
|19:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|МОНЦА
Таблица Серии А после 35-го тура
Читайте также:
Ла Лига: расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица
Рекордная серия продолжается: "Байер" совершил камбэк против "Ромы" и вышел в финал Лиги Европы (видео)
"Аталанта" разгромила "Марсель" и вышла в финал Лиги Европы (видео)