Серия А: расписание и результаты матчей 36-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Артем Довбик / © facebook.com/officialasroma

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9-12 мая состоятся матчи 36-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Миланом" и "Болоньей", которые в среду, 14 мая, также встретятся в финале Кубка Италии.

В субботу "Лацио" примет "Ювентус", а "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко сразится с "Пармой".

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В воскресенье "Интер" после драматической победы над "Барселоной" и выхода в финал Лиги чемпионов приедет в гости к "Торино", а "Наполи" будет принимать "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Завершится тур в понедельник, когда "Фиорентина" сойдется с "Венецией", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика в выездной игре с "Аталантой" попытается продлить свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии, которая уже составляет 19 матчей.

Расписание и результаты матчей 36-го тура Серии А

Пятница, 9 мая

21:45 "Милан" – "Болонья"

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Суббота, 10 мая

16:00 "Комо" – "Кальяри"

19:00 "Лацио" – "Ювентус"

21:45 "Эмполи" – "Парма"

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Воскресенье, 11 мая

13:30 "Удинезе" – "Монца"

16:00 "Верона" – "Лечче"

19:00 "Торино" – "Интер"

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21:45 "Наполи" – "Дженоа"

Понедельник, 12 мая

19:30 "Венеция" – "Фиорентина"

21:45 "Аталанта" – "Рома"

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За три тура до конца таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (77 очков). На втором месте находится "Интер" (74 балла). Третьей идет "Аталанта" (68 пунктов). В зоне Лиги чемпионов также расположился "Ювентус" (63 балла).

Таблица Серии А после 35-го тура

Таблица Серии А после 35-го тура / © flashscore.ua