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Серия А: расписание и результаты матчей 36-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
"Рома" украинского форварда Артема Довбика попытается продлить свою серию без поражений в борьбе за зону Лиги чемпионов.
9-12 мая состоятся матчи 36-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Миланом" и "Болоньей", которые в среду, 14 мая, также встретятся в финале Кубка Италии.
В субботу "Лацио" примет "Ювентус", а "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко сразится с "Пармой".
В воскресенье "Интер" после драматической победы над "Барселоной" и выхода в финал Лиги чемпионов приедет в гости к "Торино", а "Наполи" будет принимать "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского.
Завершится тур в понедельник, когда "Фиорентина" сойдется с "Венецией", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика в выездной игре с "Аталантой" попытается продлить свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии, которая уже составляет 19 матчей.
Расписание и результаты матчей 36-го тура Серии А
Пятница, 9 мая
21:45 "Милан" – "Болонья"
Суббота, 10 мая
16:00 "Комо" – "Кальяри"
19:00 "Лацио" – "Ювентус"
21:45 "Эмполи" – "Парма"
Воскресенье, 11 мая
13:30 "Удинезе" – "Монца"
16:00 "Верона" – "Лечче"
19:00 "Торино" – "Интер"
21:45 "Наполи" – "Дженоа"
Понедельник, 12 мая
19:30 "Венеция" – "Фиорентина"
21:45 "Аталанта" – "Рома"
За три тура до конца таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (77 очков). На втором месте находится "Интер" (74 балла). Третьей идет "Аталанта" (68 пунктов). В зоне Лиги чемпионов также расположился "Ювентус" (63 балла).