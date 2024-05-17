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Серия А: расписание и результаты матчей 37-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 37-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Фанаты "Интера" празднуют завоевание чемпионства / Фото: Associated Press

До завершения итальянского чемпионата осталось сыграть всего два тура.

17 – 20 мая состоятся матчи 37-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между "Фиорентиной" и "Наполи".

В субботу "Аталанта" на выезде встретится с "Лечче", а "Милан" приедет в гости к "Торино".

На воскресенье запланированы матчи с участием команд украинцев: "Эмполи" Виктора Коваленко на выезде сойдется с "Удинезе", а "Дженоа" Руслана Малиновского в гостях сразится с "Ромой".

Также в этот день "Интер", который досрочно стал чемпионом Италии, будет принимать "Лацио".

Завершится тур в понедельник матчами "Салернитана" – "Верона" и "Болонья" – "Ювентус".

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За два тура до конца таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (92 очка), который уже обеспечил себе "скудетто".

Вторую позицию гарантировал себе "Милан" (74). На третьей строчке – "Болонья" (67), которая впервые с сезона-1964/65 квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Четвертым идет "Ювентус" (67), который также сыграет в следующем сезоне в главном клубном евротурнире. На пятом месте, которое тоже дает путевку в ЛЧ, находится "Аталанта" (63 + матч в запасе).

В зоне Лиги Европы сейчас идут "Рома" (60) и "Лацио" (59). Восьмую позицию, позволяющую выступить в следующем сезоне в Лиге конференций, занимает "Фиорентина" (53 + матч в запасе).

Досрочно шансы сохранить прописку в элитном дивизионе потеряла "Салернитана" (16). Также в зоне вылета находятся "Эмполи" (32) и "Сассуоло" (29), которые еще могут спастись от понижения в классе.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР30 ТУР31 ТУР32 ТУР33 ТУР34 ТУР / 35 ТУР36 ТУР / 37 ТУР
Пятница, 17 мая
21:45 ФИОРЕНТИНА   _:_   НАПОЛИ
Суббота, 18 мая
19:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   АТАЛАНТА
21:45 ТОРИНО   _:_   МИЛАН
Воскресенье, 19 мая
13:30 САССУОЛО   _:_   КАЛЬЯРИ
16:00 МОНЦА   _:_   ФРОЗИНОНЕ
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   ЭМПОЛИ
19:00 ИНТЕР   _:_   ЛАЦИО
21:45 РОМА   _:_   ДЖЕНОА
Понедельник, 20 мая
19:30 САЛЕРНИТАНА   _:_   ВЕРОНА
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ЮВЕНТУС

Таблица Серии А после 36-го тура

Таблица Серии А после 36-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 36-го тура / Фото: flashscore.ua

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