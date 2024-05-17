Серия А: расписание и результаты матчей 37-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

До завершения итальянского чемпионата осталось сыграть всего два тура.

17 – 20 мая состоятся матчи 37-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком между "Фиорентиной" и "Наполи".

В субботу "Аталанта" на выезде встретится с "Лечче", а "Милан" приедет в гости к "Торино".

На воскресенье запланированы матчи с участием команд украинцев: "Эмполи" Виктора Коваленко на выезде сойдется с "Удинезе", а "Дженоа" Руслана Малиновского в гостях сразится с "Ромой".

Также в этот день "Интер", который досрочно стал чемпионом Италии, будет принимать "Лацио".

Завершится тур в понедельник матчами "Салернитана" – "Верона" и "Болонья" – "Ювентус".

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За два тура до конца таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (92 очка), который уже обеспечил себе "скудетто".

Вторую позицию гарантировал себе "Милан" (74). На третьей строчке – "Болонья" (67), которая впервые с сезона-1964/65 квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Четвертым идет "Ювентус" (67), который также сыграет в следующем сезоне в главном клубном евротурнире. На пятом месте, которое тоже дает путевку в ЛЧ, находится "Аталанта" (63 + матч в запасе).

В зоне Лиги Европы сейчас идут "Рома" (60) и "Лацио" (59). Восьмую позицию, позволяющую выступить в следующем сезоне в Лиге конференций, занимает "Фиорентина" (53 + матч в запасе).

Досрочно шансы сохранить прописку в элитном дивизионе потеряла "Салернитана" (16). Также в зоне вылета находятся "Эмполи" (32) и "Сассуоло" (29), которые еще могут спастись от понижения в классе.

Таблица Серии А после 36-го тура

Таблица Серии А после 36-го тура / Фото: flashscore.ua

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