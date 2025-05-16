Серия А: расписание и результаты матчей 37-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Артем Довбик

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17-18 мая состоятся матчи предпоследнего, 37-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Он начнется в субботу, когда "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сыграет с "Аталантой".

В воскресенье свои поединки проведут претенденты на "скудетто": "Интер" примет "Лацио", а "Наполи" приедет в гости к "Парме".

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В этот же день "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко в борьбе за выживание встретится с "Монцой", которая уже потеряла шансы сохранить прописку в элитном дивизионе.

Кроме того, "Рома" украинского форварда Артема Довбика, пытающаяся финишировать в зоне Лиги чемпионов, будет принимать "Милан".

В то же время "Фиорентина" померяется силами с "Болоньей", а "Ювентус" будет противостоять "Удинезе".

Расписание и результаты матчей 37-го тура Серии А

Суббота, 17 мая

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21:45 "Дженоа" – "Аталанта"

Воскресенье, 18 мая

21:45 "Верона" – "Комо"

21:45 "Интер" – "Лацио"

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21:45 "Кальяри" – "Венеция"

21:45 "Лечче" – "Торино"

21:45 "Монца" – "Эмполи"

21:45 "Парма" – "Наполи"

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21:45 "Рома" – "Милан"

21:45 "Фиорентина" – "Болонья"

21:45 "Ювентус" – "Удинезе"

За два тура до конца таблицу Серии А возглавляет "Наполи" (78 очков). На втором месте находится "Интер" (77 баллов). Третьей идет "Аталанта" (71 пункт). В зоне Лиги чемпионов также расположился "Ювентус" (64 балла).

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Таблица Серии А после 36-го тура

Таблица Серии А после 36-го тура / © flashscore.ua

Отметим, что на этой неделе состоялся финал Кубка Италии, в котором "Болонья" обыграла "Милан" и впервые за 51 год завоевала трофей.