Серия А: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Центральными в туре будут поединки "Ювентус" – "Лацио" и "Интер" – "Милан".

16 – 18 сентября состоятся матчи 4-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он откроется в субботу тремя очень интересными поединками. "Ювентус" будет принимать "Лацио", "Интер" и "Милан" сыграют в дерби, а действующий чемпион – "Наполи" – отправится в гости к "Дженоа" украинца Руслана Малиновского.

В воскресенье "Фиорентина" будет противостоять "Аталанте", а "Рома" под руководством Жозе Моуринью примет "Эмполи" еще одного нашего соотечественника Виктора Коваленко.

Завершится тур в понедельник матчами "Салернитана" – "Торино" и "Верона" – "Болонья".

После 3-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляют "Интер" и "Милан", которые набрали по 9 очков. Далее расположились "Ювентус" и "Лечче" (по 7 баллов).

Матчи 5-го тура Серии А состоятся 22 – 24 сентября.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / ТУР 4 Суббота, 16 сентября 16:00 ЮВЕНТУС _:_ ЛАЦИО 19:00 ИНТЕР _:_ МИЛАН 21:45 ДЖЕНОА _:_ НАПОЛИ Воскресенье, 17 сентября 13:30 КАЛЬЯРИ _:_ УДИНЕЗЕ 16:00 МОНЦА _:_ ЛЕЧЧЕ 16:00 ФРОЗИНОНЕ _:_ САССУОЛО 19:00 ФИОРЕНТИНА _:_ АТАЛАНТА 21:45 РОМА _:_ ЭМПОЛИ Понедельник, 18 сентября 19:30 САЛЕРНИТАНА _:_ ТОРИНО 21:45 ВЕРОНА _:_ БОЛОНЬЯ

Таблица Серии А после 3-го тура

Таблица Серии А после 3-го тура / Фото: flashscore.ua

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