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Серия А: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Интер" – "Милан" / Фото: Associated Press

Центральными в туре будут поединки "Ювентус" – "Лацио" и "Интер" – "Милан".

16 – 18 сентября состоятся матчи 4-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он откроется в субботу тремя очень интересными поединками. "Ювентус" будет принимать "Лацио", "Интер" и "Милан" сыграют в дерби, а действующий чемпион – "Наполи" – отправится в гости к "Дженоа" украинца Руслана Малиновского.

В воскресенье "Фиорентина" будет противостоять "Аталанте", а "Рома" под руководством Жозе Моуринью примет "Эмполи" еще одного нашего соотечественника Виктора Коваленко.

Завершится тур в понедельник матчами "Салернитана" – "Торино" и "Верона" – "Болонья".

  • После 3-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляют "Интер" и "Милан", которые набрали по 9 очков. Далее расположились "Ювентус" и "Лечче" (по 7 баллов).
  • Матчи 5-го тура Серии А состоятся 22 – 24 сентября.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / ТУР 4
Суббота, 16 сентября
16:00 ЮВЕНТУС   _:_   ЛАЦИО
19:00 ИНТЕР   _:_   МИЛАН
21:45 ДЖЕНОА   _:_   НАПОЛИ
Воскресенье, 17 сентября
13:30 КАЛЬЯРИ   _:_   УДИНЕЗЕ
16:00 МОНЦА   _:_   ЛЕЧЧЕ
16:00 ФРОЗИНОНЕ   _:_   САССУОЛО
19:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   АТАЛАНТА
21:45 РОМА   _:_   ЭМПОЛИ
Понедельник, 18 сентября
19:30 САЛЕРНИТАНА   _:_   ТОРИНО
21:45 ВЕРОНА   _:_   БОЛОНЬЯ

Таблица Серии А после 3-го тура

Таблица Серии А после 3-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 3-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
30
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