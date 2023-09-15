Серия А: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Центральными в туре будут поединки "Ювентус" – "Лацио" и "Интер" – "Милан".
16 – 18 сентября состоятся матчи 4-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он откроется в субботу тремя очень интересными поединками. "Ювентус" будет принимать "Лацио", "Интер" и "Милан" сыграют в дерби, а действующий чемпион – "Наполи" – отправится в гости к "Дженоа" украинца Руслана Малиновского.
В воскресенье "Фиорентина" будет противостоять "Аталанте", а "Рома" под руководством Жозе Моуринью примет "Эмполи" еще одного нашего соотечественника Виктора Коваленко.
Завершится тур в понедельник матчами "Салернитана" – "Торино" и "Верона" – "Болонья".
- После 3-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляют "Интер" и "Милан", которые набрали по 9 очков. Далее расположились "Ювентус" и "Лечче" (по 7 баллов).
- Матчи 5-го тура Серии А состоятся 22 – 24 сентября.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / ТУР 4
|Суббота, 16 сентября
|16:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ЛАЦИО
|19:00
|ИНТЕР
|_:_
|МИЛАН
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|НАПОЛИ
|Воскресенье, 17 сентября
|13:30
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|16:00
|ФРОЗИНОНЕ
|_:_
|САССУОЛО
|19:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|РОМА
|_:_
|ЭМПОЛИ
|Понедельник, 18 сентября
|19:30
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|ТОРИНО
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
Таблица Серии А после 3-го тура
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