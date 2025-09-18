Серия А: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Артем Довбик против "Лацио" / © Associated Press

С 19 по 22 сентября состоятся матчи четвертого тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 19 сентября, игрой между "Лечче" и "Кальяри".

В субботу, 20 сентября, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сразится с "Болоньей", "Ювентус" сыграет с "Вероной", а "Милан" будет противостоять "Удинезе".

В воскресенье, 21 сентября, "Рома" украинского форварда Артема Довбика в римском дерби сойдется с "Лацио", а "Интер" примет "Сассуоло".

Закончится тур в понедельник, 22 сентября, когда действующий чемпион "Наполи" померяется силами с "Пизой".

Расписание и результаты матчей 4-го тура Серии А

Пятница, 19 сентября

21:45 "Лечче" – "Кальяри"

Суббота, 20 сентября

16:00 "Болонья" – "Дженоа"

19:00 "Верона" – "Ювентус"

21:45 "Удинезе" – "Милан"

Воскресенье, 21 сентября

13:30 "Лацио" – "Рома"

16:00 "Кремонезе" – "Парма"

16:00 "Торино" – "Аталанта"

19:00 "Фиорентина" – "Комо"

21:45 "Интер" – "Сассуоло"

Понедельник, 22 сентября

21:45 "Наполи" – "Пиза"

Таблица Серии А после 3-го тура