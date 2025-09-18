- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 1 мин
Серия А: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков четвертого тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 19 по 22 сентября состоятся матчи четвертого тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 19 сентября, игрой между "Лечче" и "Кальяри".
В субботу, 20 сентября, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сразится с "Болоньей", "Ювентус" сыграет с "Вероной", а "Милан" будет противостоять "Удинезе".
В воскресенье, 21 сентября, "Рома" украинского форварда Артема Довбика в римском дерби сойдется с "Лацио", а "Интер" примет "Сассуоло".
Закончится тур в понедельник, 22 сентября, когда действующий чемпион "Наполи" померяется силами с "Пизой".
Расписание и результаты матчей 4-го тура Серии А
Пятница, 19 сентября
21:45 "Лечче" – "Кальяри"
Суббота, 20 сентября
16:00 "Болонья" – "Дженоа"
19:00 "Верона" – "Ювентус"
21:45 "Удинезе" – "Милан"
Воскресенье, 21 сентября
13:30 "Лацио" – "Рома"
16:00 "Кремонезе" – "Парма"
16:00 "Торино" – "Аталанта"
19:00 "Фиорентина" – "Комо"
21:45 "Интер" – "Сассуоло"
Понедельник, 22 сентября
21:45 "Наполи" – "Пиза"