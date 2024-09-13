Серия А: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Дженоа" Руслана Малиновского будет принимать "Рому" Артема Довбика в "украинском дерби".
14-16 сентября будут сыграны матчи четвертого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
В субботу "Ювентус" на выезде сразится с "Эмполи", а "Милан" примет "Венецию".
На воскресенье запланировано "украинское дерби", в котором "Дженоа" Руслана Малиновского будет принимать "Рому" Артема Довбика. Также в этот день "Интер" в гостях встретится с "Монцой".
Завершится тур в понедельник поединками "Парма" – "Удинезе" и "Лацио" – "Верона".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР /4 ТУР
|Суббота, 14 сентября
|16:00
|КОМО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|Воскресенье, 15 сентября
|13:30
|ДЖЕНОА
|_:_
|РОМА
|16:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|16:00
|ТОРИНО
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|НАПОЛИ
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|ИНТЕР
|Понедельник, 16 сентября
|19:30
|ПАРМА
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|ВЕРОНА
Таблица Серии А после 3-го тура
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