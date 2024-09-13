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Серия А: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Артем Довбик / Фото: facebook.com/officialasroma

"Дженоа" Руслана Малиновского будет принимать "Рому" Артема Довбика в "украинском дерби".

14-16 сентября будут сыграны матчи четвертого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

В субботу "Ювентус" на выезде сразится с "Эмполи", а "Милан" примет "Венецию".

На воскресенье запланировано "украинское дерби", в котором "Дженоа" Руслана Малиновского будет принимать "Рому" Артема Довбика. Также в этот день "Интер" в гостях встретится с "Монцой".

Завершится тур в понедельник поединками "Парма" – "Удинезе" и "Лацио" – "Верона".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР /4 ТУР
Суббота, 14 сентября
16:00 КОМО   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 ЭМПОЛИ   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 МИЛАН   _:_   ВЕНЕЦИЯ
Воскресенье, 15 сентября
13:30 ДЖЕНОА   _:_   РОМА
16:00 АТАЛАНТА   _:_   ФИОРЕНТИНА
16:00 ТОРИНО   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:00 КАЛЬЯРИ   _:_   НАПОЛИ
21:45 МОНЦА   _:_   ИНТЕР
Понедельник, 16 сентября
19:30 ПАРМА   _:_   УДИНЕЗЕ
21:45 ЛАЦИО   _:_   ВЕРОНА

Таблица Серии А после 3-го тура

Таблица Серии А после 3-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 3-го тура / Фото: flashscore.ua

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