Серия А: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Дженоа" Руслана Малиновского будет принимать "Рому" Артема Довбика в "украинском дерби".

14-16 сентября будут сыграны матчи четвертого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

В субботу "Ювентус" на выезде сразится с "Эмполи", а "Милан" примет "Венецию".

На воскресенье запланировано "украинское дерби", в котором "Дженоа" Руслана Малиновского будет принимать "Рому" Артема Довбика. Также в этот день "Интер" в гостях встретится с "Монцой".

Завершится тур в понедельник поединками "Парма" – "Удинезе" и "Лацио" – "Верона".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР /4 ТУР Суббота, 14 сентября 16:00 КОМО _:_ БОЛОНЬЯ 19:00 ЭМПОЛИ _:_ ЮВЕНТУС 21:45 МИЛАН _:_ ВЕНЕЦИЯ Воскресенье, 15 сентября 13:30 ДЖЕНОА _:_ РОМА 16:00 АТАЛАНТА _:_ ФИОРЕНТИНА 16:00 ТОРИНО _:_ ЛЕЧЧЕ 19:00 КАЛЬЯРИ _:_ НАПОЛИ 21:45 МОНЦА _:_ ИНТЕР Понедельник, 16 сентября 19:30 ПАРМА _:_ УДИНЕЗЕ 21:45 ЛАЦИО _:_ ВЕРОНА

Таблица Серии А после 3-го тура

Таблица Серии А после 3-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

АПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица