Серия А: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

22 – 24 сентября состоятся матчи 5-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он откроется двумя поединками в пятницу, в одном из которых "Дженоа" украинца Руслана Малиновского приедет в гости к "Лечче".

В субботу "Милан" сыграет с "Вероной", "Ювентус" будет противостоять "Сассуоло", а "Лацио" примет "Монцу".

Завершится тур в воскресенье. В этот день "Эмполи" украинца Виктора Коваленко на собственном поле сойдется с "Интером", действующий чемпион – "Наполи" – на выезде сразится с "Болоньей", а "Рома" в гостях встретится с "Торино".

После 4-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (12 очков). На втором месте – "Ювентус" (10 баллов). На третьей позиции – "Милан" (9 пунктов).

Матчи 6-го тура Серии А состоятся посреди недели, 26 – 28 сентября.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР Пятница, 22 сентября 19:30 САЛЕРНИТАНА _:_ ФРОЗИНОНЕ 21:45 ЛЕЧЧЕ _:_ ДЖЕНОА Суббота, 23 сентября 16:00 МИЛАН _:_ ВЕРОНА 19:00 САССУОЛО _:_ ЮВЕНТУС 21:45 ЛАЦИО _:_ МОНЦА Воскресенье, 24 сентября 13:30 ЭМПОЛИ _:_ ИНТЕР 16:00 АТАЛАНТА _:_ КАЛЬЯРИ 16:00 УДИНЕЗЕ _:_ ФИОРЕНТИНА 19:00 БОЛОНЬЯ _:_ НАПОЛИ 21:45 ТОРИНО _:_ РОМА

Таблица Серии А после 4-го тура

Таблица Серии А после 4-го тура / Фото: flashscore.ua

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