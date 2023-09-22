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Серия А: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Серия А / Фото: Associated Press

"Дженоа" Малиновского сыграет против "Лечче", а "Эмполи" Коваленко примет "Интер".

22 – 24 сентября состоятся матчи 5-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он откроется двумя поединками в пятницу, в одном из которых "Дженоа" украинца Руслана Малиновского приедет в гости к "Лечче".

В субботу "Милан" сыграет с "Вероной", "Ювентус" будет противостоять "Сассуоло", а "Лацио" примет "Монцу".

Завершится тур в воскресенье. В этот день "Эмполи" украинца Виктора Коваленко на собственном поле сойдется с "Интером", действующий чемпион – "Наполи" – на выезде сразится с "Болоньей", а "Рома" в гостях встретится с "Торино".

  • После 4-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (12 очков). На втором месте – "Ювентус" (10 баллов). На третьей позиции – "Милан" (9 пунктов).
  • Матчи 6-го тура Серии А состоятся посреди недели, 26 – 28 сентября.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
Пятница, 22 сентября
19:30 САЛЕРНИТАНА   _:_   ФРОЗИНОНЕ
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   ДЖЕНОА
Суббота, 23 сентября
16:00 МИЛАН   _:_   ВЕРОНА
19:00 САССУОЛО   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 ЛАЦИО   _:_   МОНЦА
Воскресенье, 24 сентября
13:30 ЭМПОЛИ   _:_   ИНТЕР
16:00 АТАЛАНТА   _:_   КАЛЬЯРИ
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   ФИОРЕНТИНА
19:00 БОЛОНЬЯ   _:_   НАПОЛИ
21:45 ТОРИНО   _:_   РОМА

Таблица Серии А после 4-го тура

Таблица Серии А после 4-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 4-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
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