Серия А: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Дженоа" Малиновского сыграет против "Лечче", а "Эмполи" Коваленко примет "Интер".
22 – 24 сентября состоятся матчи 5-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он откроется двумя поединками в пятницу, в одном из которых "Дженоа" украинца Руслана Малиновского приедет в гости к "Лечче".
В субботу "Милан" сыграет с "Вероной", "Ювентус" будет противостоять "Сассуоло", а "Лацио" примет "Монцу".
Завершится тур в воскресенье. В этот день "Эмполи" украинца Виктора Коваленко на собственном поле сойдется с "Интером", действующий чемпион – "Наполи" – на выезде сразится с "Болоньей", а "Рома" в гостях встретится с "Торино".
- После 4-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (12 очков). На втором месте – "Ювентус" (10 баллов). На третьей позиции – "Милан" (9 пунктов).
- Матчи 6-го тура Серии А состоятся посреди недели, 26 – 28 сентября.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Пятница, 22 сентября
|19:30
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|ФРОЗИНОНЕ
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ДЖЕНОА
|Суббота, 23 сентября
|16:00
|МИЛАН
|_:_
|ВЕРОНА
|19:00
|САССУОЛО
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|МОНЦА
|Воскресенье, 24 сентября
|13:30
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ИНТЕР
|16:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|19:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|НАПОЛИ
|21:45
|ТОРИНО
|_:_
|РОМА
Таблица Серии А после 4-го тура
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