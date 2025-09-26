- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 19
- Время на прочтение
- 1 мин
Серия А: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков пятого тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 27 по 29 сентября состоятся матчи 5-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
В субботу, 27 сентября, "Ювентус" сыграет с "Аталантой", а "Интер" сразится с "Кальяри".
В воскресенье, 28 сентября, "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет "Верону", а действующий чемпион "Наполи" сойдется с "Миланом".
Закончится тур в понедельник, 29 сентября: "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет противостоять "Лацио".
Расписание и результаты матчей 5-го тура Серии А
Суббота, 27 сентября
16:00 "Комо" – "Кремонезе"
19:00 "Ювентус" – "Аталанта"
21:45 "Кальяри" – "Интер"
Воскресенье, 28 сентября
13:30 "Сассуоло" – "Удинезе"
16:00 "Пиза" – "Фиорентина"
16:00 "Рома" – "Верона"
19:00 "Лечче" – "Болонья"
21:45 "Милан" – "Наполи"
Понедельник, 29 сентября
19:30 "Парма" – "Торино"
21:45 "Дженоа" – "Лацио"