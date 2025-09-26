ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Серия А: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Смотрите календарь и результаты всех поединков пятого тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.

Артем Довбик, "Рома"

Артем Довбик, "Рома" / © Associated Press

С 27 по 29 сентября состоятся матчи 5-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

В субботу, 27 сентября, "Ювентус" сыграет с "Аталантой", а "Интер" сразится с "Кальяри".

В воскресенье, 28 сентября, "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет "Верону", а действующий чемпион "Наполи" сойдется с "Миланом".

Закончится тур в понедельник, 29 сентября: "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского будет противостоять "Лацио".

Расписание и результаты матчей 5-го тура Серии А

Суббота, 27 сентября

16:00 "Комо" – "Кремонезе"

19:00 "Ювентус" – "Аталанта"

21:45 "Кальяри" – "Интер"

Воскресенье, 28 сентября

13:30 "Сассуоло" – "Удинезе"

16:00 "Пиза" – "Фиорентина"

16:00 "Рома" – "Верона"

19:00 "Лечче" – "Болонья"

21:45 "Милан" – "Наполи"

Понедельник, 29 сентября

19:30 "Парма" – "Торино"

21:45 "Дженоа" – "Лацио"

Таблица Серии А после 4-го тура

Таблица Серии А после 4-го тура / © flashscore.ua

Таблица Серии А после 4-го тура / © flashscore.ua

