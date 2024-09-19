Серия А: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Центральными в туре станут поединки "Ювентус" – "Наполи" и "Интер" – "Милан".

20-23 сентября состоятся матчи пятого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

В субботу "Дженоа" Руслана Малиновского на выезде встретится с "Венецией", а "Ювентус" примет "Наполи".

В воскресенье "Фиорентина" сразится с "Лацио", "Рома" Артема Довбика на своем поле сойдется с "Удинезе", а "Интер" проведет дерби с "Миланом".

Отметим, что матчи шестого тура Серии А будут сыграны 27-30 сентября.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР Пятница, 20 сентября 16:00 КОМО _:_ БОЛОНЬЯ 19:00 ЭМПОЛИ _:_ ЮВЕНТУС Суббота, 21 сентября 21:45 МИЛАН _:_ ВЕНЕЦИЯ 13:30 ДЖЕНОА _:_ РОМА 16:00 АТАЛАНТА _:_ ФИОРЕНТИНА Воскресенье, 22 сентября 16:00 ТОРИНО _:_ ЛЕЧЧЕ 19:00 КАЛЬЯРИ _:_ НАПОЛИ 21:45 МОНЦА _:_ ИНТЕР 19:30 ПАРМА _:_ УДИНЕЗЕ Понедельник, 23 сентября 21:45 ЛАЦИО _:_ ВЕРОНА

Таблица Серии А после 4-го тура

Таблица Серии А после 4-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

"Рома" назначила нового главного тренера: кто будет работать с Довбиком

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей первого тура

Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного раунда