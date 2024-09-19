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Серия А: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Артем Довбик / Фото: facebook.com/officialasroma

Центральными в туре станут поединки "Ювентус" – "Наполи" и "Интер" – "Милан".

20-23 сентября состоятся матчи пятого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

В субботу "Дженоа" Руслана Малиновского на выезде встретится с "Венецией", а "Ювентус" примет "Наполи".

В воскресенье "Фиорентина" сразится с "Лацио", "Рома" Артема Довбика на своем поле сойдется с "Удинезе", а "Интер" проведет дерби с "Миланом".

Отметим, что матчи шестого тура Серии А будут сыграны 27-30 сентября.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
Пятница, 20 сентября
16:00 КОМО   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 ЭМПОЛИ   _:_   ЮВЕНТУС
Суббота, 21 сентября
21:45 МИЛАН   _:_   ВЕНЕЦИЯ
13:30 ДЖЕНОА   _:_   РОМА
16:00 АТАЛАНТА   _:_   ФИОРЕНТИНА
Воскресенье, 22 сентября
16:00 ТОРИНО   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:00 КАЛЬЯРИ   _:_   НАПОЛИ
21:45 МОНЦА   _:_   ИНТЕР
19:30 ПАРМА   _:_   УДИНЕЗЕ
Понедельник, 23 сентября
21:45 ЛАЦИО   _:_   ВЕРОНА

Таблица Серии А после 4-го тура

Таблица Серии А после 4-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 4-го тура / Фото: flashscore.ua

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