Серия А: расписание и результаты матчей 5-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Центральными в туре станут поединки "Ювентус" – "Наполи" и "Интер" – "Милан".
20-23 сентября состоятся матчи пятого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
В субботу "Дженоа" Руслана Малиновского на выезде встретится с "Венецией", а "Ювентус" примет "Наполи".
В воскресенье "Фиорентина" сразится с "Лацио", "Рома" Артема Довбика на своем поле сойдется с "Удинезе", а "Интер" проведет дерби с "Миланом".
Отметим, что матчи шестого тура Серии А будут сыграны 27-30 сентября.
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Пятница, 20 сентября
|16:00
|КОМО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Суббота, 21 сентября
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|13:30
|ДЖЕНОА
|_:_
|РОМА
|16:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|Воскресенье, 22 сентября
|16:00
|ТОРИНО
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|НАПОЛИ
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|ИНТЕР
|19:30
|ПАРМА
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|Понедельник, 23 сентября
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|ВЕРОНА
Таблица Серии А после 4-го тура
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