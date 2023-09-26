Серия А: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Эмполи" Коваленко примет "Салернитану", "Дженоа" Малиновского сыграет с "Ромой".
26 – 28 сентября состоятся матчи 6-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он начнется во вторник поединком между "Ювентусом" и главной сенсацией старта чемпионата "Лечче", который идет на третьей строчке в турнирной таблице.
В среду "Эмполи" украинца Виктора Коваленко примет "Салернитану", "Милан" сыграет с "Кальяри", "Интер" будет противостоять "Сассуоло", а действующий чемпион "Наполи" встретится с "Удинезе".
Завершится тур в четверг матчем между "Дженоа" украинца Руслана Малиновского и "Ромой".
- После 5-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (15 очков). На втором месте – "Милан" (12 баллов). Третью позицию занимает "Лечче" (11 пунктов).
- Матчи 7-го тура Серии А состоятся 30 сентября – 2 октября.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Вторник, 26 сентября
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|Среда, 27 сентября
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:30
|ЭМПОЛИ
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|19:30
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|МИЛАН
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|САССУОЛО
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|ТОРИНО
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|Четверг, 28 сентября
|19:30
|МОНЦА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:30
|ФРОЗИНОНЕ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|РОМА
Таблица Серии А после 5-го тура
Читайте также:
Ла Лига: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/8 финала
Возвращение Малиновского: сборная Украины объявила состав на октябрьские матчи отбора Евро-2024