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Серия А: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Руслан Малиновский/Фото: facebook.com/genoaCFCofficial

"Эмполи" Коваленко примет "Салернитану", "Дженоа" Малиновского сыграет с "Ромой".

26 – 28 сентября состоятся матчи 6-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется во вторник поединком между "Ювентусом" и главной сенсацией старта чемпионата "Лечче", который идет на третьей строчке в турнирной таблице.

В среду "Эмполи" украинца Виктора Коваленко примет "Салернитану", "Милан" сыграет с "Кальяри", "Интер" будет противостоять "Сассуоло", а действующий чемпион "Наполи" встретится с "Удинезе".

Завершится тур в четверг матчем между "Дженоа" украинца Руслана Малиновского и "Ромой".

  • После 5-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (15 очков). На втором месте – "Милан" (12 баллов). Третью позицию занимает "Лечче" (11 пунктов).
  • Матчи 7-го тура Серии А состоятся 30 сентября – 2 октября.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Вторник, 26 сентября
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ЛЕЧЧЕ
Среда, 27 сентября
19:30 ВЕРОНА   _:_   АТАЛАНТА
19:30 ЭМПОЛИ   _:_   САЛЕРНИТАНА
19:30 КАЛЬЯРИ   _:_   МИЛАН
21:45 ИНТЕР   _:_   САССУОЛО
21:45 ЛАЦИО   _:_   ТОРИНО
21:45 НАПОЛИ   _:_   УДИНЕЗЕ
Четверг, 28 сентября
19:30 МОНЦА   _:_   БОЛОНЬЯ
19:30 ФРОЗИНОНЕ   _:_   ФИОРЕНТИНА
21:45 ДЖЕНОА   _:_   РОМА

Таблица Серии А после 5-го тура

Таблица Серии А после 5-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 5-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
199
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