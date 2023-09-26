Серия А: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

26 – 28 сентября состоятся матчи 6-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется во вторник поединком между "Ювентусом" и главной сенсацией старта чемпионата "Лечче", который идет на третьей строчке в турнирной таблице.

В среду "Эмполи" украинца Виктора Коваленко примет "Салернитану", "Милан" сыграет с "Кальяри", "Интер" будет противостоять "Сассуоло", а действующий чемпион "Наполи" встретится с "Удинезе".

Завершится тур в четверг матчем между "Дженоа" украинца Руслана Малиновского и "Ромой".

После 5-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляет "Интер" (15 очков). На втором месте – "Милан" (12 баллов). Третью позицию занимает "Лечче" (11 пунктов).

Матчи 7-го тура Серии А состоятся 30 сентября – 2 октября.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Вторник, 26 сентября 21:45 ЮВЕНТУС _:_ ЛЕЧЧЕ Среда, 27 сентября 19:30 ВЕРОНА _:_ АТАЛАНТА 19:30 ЭМПОЛИ _:_ САЛЕРНИТАНА 19:30 КАЛЬЯРИ _:_ МИЛАН 21:45 ИНТЕР _:_ САССУОЛО 21:45 ЛАЦИО _:_ ТОРИНО 21:45 НАПОЛИ _:_ УДИНЕЗЕ Четверг, 28 сентября 19:30 МОНЦА _:_ БОЛОНЬЯ 19:30 ФРОЗИНОНЕ _:_ ФИОРЕНТИНА 21:45 ДЖЕНОА _:_ РОМА

Таблица Серии А после 5-го тура

Таблица Серии А после 5-го тура / Фото: flashscore.ua

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