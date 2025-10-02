Серия А: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Ювентус" – "Милан" / © Associated Press

С 3 по 5 октября состоятся матчи 6-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 3 октября, игрой между "Вероной" и "Сассуоло".

В субботу, 4 октября, "Лацио" примет "Торино", "Интер" встретится с "Кремонезе", а "Аталанта" будет противостоять "Комо".

Закончится тур в воскресенье, 5 октября: "Рома" украинского форварда Артема Довбика приедет в гости к "Фиорентине", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сойдется с действующим чемпионом "Наполи", а в центральном поединке тура будут сильнейшего будут определять Ювентус" и "Милан".

Расписание и результаты матчей 6-го тура Серии А

Пятница, 3 октября

21:45 "Верона" – "Сассуоло"

Суббота, 4 октября

16:00 "Лацио" – "Торино"

16:00 "Парма" – "Лечче"

19:00 "Интер" – "Кремонезе"

21:45 "Аталанта" – "Комо"

Воскресенье, 5 октября

13:30 "Удинезе" – "Кальяри"

16:00 "Болонья" – "Пиза"

16:00 "Фиорентина" – "Рома"

19:00 "Наполи" – "Дженоа"

21:45 "Ювентус" – "Милан"

Таблица Серии А после 5-го тура

Таблица Серии А после 5-го тура / © flashscore.ua

