Серия А: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков шестого тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 3 по 5 октября состоятся матчи 6-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 3 октября, игрой между "Вероной" и "Сассуоло".
В субботу, 4 октября, "Лацио" примет "Торино", "Интер" встретится с "Кремонезе", а "Аталанта" будет противостоять "Комо".
Закончится тур в воскресенье, 5 октября: "Рома" украинского форварда Артема Довбика приедет в гости к "Фиорентине", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского сойдется с действующим чемпионом "Наполи", а в центральном поединке тура будут сильнейшего будут определять Ювентус" и "Милан".
Расписание и результаты матчей 6-го тура Серии А
Пятница, 3 октября
21:45 "Верона" – "Сассуоло"
Суббота, 4 октября
16:00 "Лацио" – "Торино"
16:00 "Парма" – "Лечче"
19:00 "Интер" – "Кремонезе"
21:45 "Аталанта" – "Комо"
Воскресенье, 5 октября
13:30 "Удинезе" – "Кальяри"
16:00 "Болонья" – "Пиза"
16:00 "Фиорентина" – "Рома"
19:00 "Наполи" – "Дженоа"
21:45 "Ювентус" – "Милан"
Таблица Серии А после 5-го тура
Ранее сообщалось, что Довбик забил первый гол в сезоне за "Рому" и помог победить в матче Серии А.