Серия А: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

27-30 сентября состоятся матчи шестого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Тур начнется в пятницу поединком, в котором "Милан" примет "Лечче".

В субботу "Интер" на выезде встретится с "Удинезе", а "Дженоа" без перенесшего операцию после тяжелой травмы украинского полузащитника Руслана Малиновского дома сыграет против "Ювентуса".

В воскресенье "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет принимать "Венецию".

Завершится тур в понедельник матчем между "Пармой" и "Кальяри".

Отметим, что матчи седьмого тура Серии А будут сыграны 4-6 октября.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Пятница, 27 сентября 21:45 МИЛАН _:_ ЛЕЧЧЕ Суббота, 28 сентября 16:00 УДИНЕЗЕ _:_ ИНТЕР 19:00 ДЖЕНОА _:_ ЮВЕНТУС 21:45 БОЛОНЬЯ _:_ АТАЛАНТА Воскресенье, 29 сентября 13:30 ТОРИНО _:_ ЛАЦИО 16:00 КОМО _:_ ВЕРОНА 16:00 РОМА _:_ ВЕНЕЦИЯ 19:00 ЭМПОЛИ _:_ ФИОРЕНТИНА 21:45 НАПОЛИ _:_ МОНЦА Понедельник, 30 сентября 21:45 ПАРМА _:_ КАЛЬЯРИ

Таблица Серии А после 5-го тура

Таблица Серии А после 5-го тура / Фото: flashscore.ua

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