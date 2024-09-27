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Серия А: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Серия А: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Артем Довбик / Фото: Associated Press

"Рома" Артема Довбика будет принимать "Венецию".

27-30 сентября состоятся матчи шестого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Тур начнется в пятницу поединком, в котором "Милан" примет "Лечче".

В субботу "Интер" на выезде встретится с "Удинезе", а "Дженоа" без перенесшего операцию после тяжелой травмы украинского полузащитника Руслана Малиновского дома сыграет против "Ювентуса".

В воскресенье "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет принимать "Венецию".

Завершится тур в понедельник матчем между "Пармой" и "Кальяри".

Отметим, что матчи седьмого тура Серии А будут сыграны 4-6 октября.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Пятница, 27 сентября
21:45 МИЛАН   _:_   ЛЕЧЧЕ
Суббота, 28 сентября
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   ИНТЕР
19:00 ДЖЕНОА   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   АТАЛАНТА
Воскресенье, 29 сентября
13:30 ТОРИНО   _:_   ЛАЦИО
16:00 КОМО   _:_   ВЕРОНА
16:00 РОМА   _:_   ВЕНЕЦИЯ
19:00 ЭМПОЛИ   _:_   ФИОРЕНТИНА
21:45 НАПОЛИ   _:_   МОНЦА
Понедельник, 30 сентября
21:45 ПАРМА   _:_   КАЛЬЯРИ

Таблица Серии А после 5-го тура

Таблица Серии А после 5-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 5-го тура / Фото: flashscore.ua

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