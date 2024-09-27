Серия А: расписание и результаты матчей 6-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Рома" Артема Довбика будет принимать "Венецию".
27-30 сентября состоятся матчи шестого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Тур начнется в пятницу поединком, в котором "Милан" примет "Лечче".
В субботу "Интер" на выезде встретится с "Удинезе", а "Дженоа" без перенесшего операцию после тяжелой травмы украинского полузащитника Руслана Малиновского дома сыграет против "Ювентуса".
В воскресенье "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет принимать "Венецию".
Завершится тур в понедельник матчем между "Пармой" и "Кальяри".
Отметим, что матчи седьмого тура Серии А будут сыграны 4-6 октября.
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Пятница, 27 сентября
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|Суббота, 28 сентября
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ИНТЕР
|19:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|АТАЛАНТА
|Воскресенье, 29 сентября
|13:30
|ТОРИНО
|_:_
|ЛАЦИО
|16:00
|КОМО
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|РОМА
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|19:00
|ЭМПОЛИ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|МОНЦА
|Понедельник, 30 сентября
|21:45
|ПАРМА
|_:_
|КАЛЬЯРИ
Таблица Серии А после 5-го тура
Читайте также:
Ла Лига: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица
УПЛ: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица