Серия А: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

В центральном поединке "Милан" сразится с "Лацио".
30 сентября – 2 октября состоятся матчи 7-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
В субботу действующий чемпион "Наполи" на выезде встретится с "Лечче", а в центральном поединке тура померятся силами "Милан" и "Лацио". Также в этот день "Интер" приедет в гости к "Салернитане".
В воскресенье "Эмполи" украинца Виктора Коваленко проведет выездной поединок с "Болоньей", а "Дженоа" украинца Руслана Малиновского отправится в гости к "Удинезе".
Кроме того, "Аталанта" примет Ювентус", а "Рома" дома сыграет с "Фрозиноне". Завершится тур тремя матчами в понедельник.
- После 6-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляют "Интер" и "Милан", которые имеют по 15 очков. На третьей позиции идет "Ювентус" (13 баллов). Четвертая – "Аталанта" (12 пунктов).
- Матчи 8-го тура Серии А состоятся 6 – 8 октября.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Суббота, 30 сентября
|16:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|НАПОЛИ
|19:00
|МИЛАН
|_:_
|ЛАЦИО
|21:45
|САЛЕРНИТАНА
|_:_
|ИНТЕР
|Воскресенье, 1 октября
|13:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЭМПОЛИ
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|РОМА
|_:_
|ФРОЗИНОНОЕ
|Понедельник, 2 октября
|19:30
|САССУОЛО
|_:_
|МОНЦА
|19:30
|ТОРИНО
|_:_
|ВЕРОНА
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|КАЛЬЯРИ
Таблица Серии А после 6-го тура
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