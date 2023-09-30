Серия А: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

30 сентября – 2 октября состоятся матчи 7-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

В субботу действующий чемпион "Наполи" на выезде встретится с "Лечче", а в центральном поединке тура померятся силами "Милан" и "Лацио". Также в этот день "Интер" приедет в гости к "Салернитане".

В воскресенье "Эмполи" украинца Виктора Коваленко проведет выездной поединок с "Болоньей", а "Дженоа" украинца Руслана Малиновского отправится в гости к "Удинезе".

Кроме того, "Аталанта" примет Ювентус", а "Рома" дома сыграет с "Фрозиноне". Завершится тур тремя матчами в понедельник.

После 6-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляют "Интер" и "Милан", которые имеют по 15 очков. На третьей позиции идет "Ювентус" (13 баллов). Четвертая – "Аталанта" (12 пунктов).

Матчи 8-го тура Серии А состоятся 6 – 8 октября.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

Таблица Серии А после 6-го тура

Таблица Серии А после 6-го тура / Фото: flashscore.ua

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