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Серия А: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Милан" / Фото: Associated Press

В центральном поединке "Милан" сразится с "Лацио".

30 сентября – 2 октября состоятся матчи 7-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

В субботу действующий чемпион "Наполи" на выезде встретится с "Лечче", а в центральном поединке тура померятся силами "Милан" и "Лацио". Также в этот день "Интер" приедет в гости к "Салернитане".

В воскресенье "Эмполи" украинца Виктора Коваленко проведет выездной поединок с "Болоньей", а "Дженоа" украинца Руслана Малиновского отправится в гости к "Удинезе".

Кроме того, "Аталанта" примет Ювентус", а "Рома" дома сыграет с "Фрозиноне". Завершится тур тремя матчами в понедельник.

  • После 6-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляют "Интер" и "Милан", которые имеют по 15 очков. На третьей позиции идет "Ювентус" (13 баллов). Четвертая – "Аталанта" (12 пунктов).
  • Матчи 8-го тура Серии А состоятся 6 – 8 октября.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
Суббота, 30 сентября
16:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   НАПОЛИ
19:00 МИЛАН   _:_   ЛАЦИО
21:45 САЛЕРНИТАНА   _:_   ИНТЕР
Воскресенье, 1 октября
13:30 БОЛОНЬЯ   _:_   ЭМПОЛИ
16:00 УДИНЕЗЕ   _:_   ДЖЕНОА
19:00 АТАЛАНТА   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 РОМА   _:_   ФРОЗИНОНОЕ
Понедельник, 2 октября
19:30 САССУОЛО   _:_   МОНЦА
19:30 ТОРИНО   _:_   ВЕРОНА
21:45 ФИОРЕНТИНА   _:_   КАЛЬЯРИ

Таблица Серии А после 6-го тура

Таблица Серии А после 6-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 6-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
55
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