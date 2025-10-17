Серия А: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Артем Довбик / © Associated Press

С 18 по 20 октября состоятся матчи 7-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

В субботу, 18 октября, действующий чемпион "Наполи" приедет в гости к "Торино", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет "Интер".

В воскресенье, 19 октября "Ювентус" сразится с "Комо", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с "Пармой", "Аталанта" примет "Лацио", а "Милан" сойдется с "Фиорентиной".

Закончится тур в понедельник, 20 октября, игрой между "Кремонезе" и "Удинезе".

Расписание и результаты матчей 7-го тура Серии А

Суббота, 18 октября

16:00 "Лечче" – "Сассуоло"

16:00 "Пиза" – "Верона"

19:00 "Торино" – "Наполи"

21:45 "Рома" – "Интер"

Воскресенье, 19 октября

13:30 "Комо" – "Ювентус"

16:00 "Дженоа" – "Парма"

16:00 "Кальяри" – "Болонья"

19:00 "Аталанта" – "Лацио"

21:45 "Милан" – "Фиорентина"

Понедельник, 20 октября

21:45 "Кремонезе" – "Удинезе"

Таблица Серии А после 6-го тура