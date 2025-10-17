- Дата публикации
Серия А: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков седьмого тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 18 по 20 октября состоятся матчи 7-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
В субботу, 18 октября, действующий чемпион "Наполи" приедет в гости к "Торино", а "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет "Интер".
В воскресенье, 19 октября "Ювентус" сразится с "Комо", "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с "Пармой", "Аталанта" примет "Лацио", а "Милан" сойдется с "Фиорентиной".
Закончится тур в понедельник, 20 октября, игрой между "Кремонезе" и "Удинезе".
Расписание и результаты матчей 7-го тура Серии А
Суббота, 18 октября
16:00 "Лечче" – "Сассуоло"
16:00 "Пиза" – "Верона"
19:00 "Торино" – "Наполи"
21:45 "Рома" – "Интер"
Воскресенье, 19 октября
13:30 "Комо" – "Ювентус"
16:00 "Дженоа" – "Парма"
16:00 "Кальяри" – "Болонья"
19:00 "Аталанта" – "Лацио"
21:45 "Милан" – "Фиорентина"
Понедельник, 20 октября
21:45 "Кремонезе" – "Удинезе"