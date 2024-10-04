Серия А: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Рома" Артема Довбика на выезде встретится с "Монцой".
4-6 октября будут сыграны матчи седьмого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
Тур начался в пятницу поединками "Наполи" – "Комо" и "Верона" – "Венеция".
В субботу "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который перенес операцию после тяжелой травмы, на выезде сразится с "Аталантой", а "Интер" примет "Торино".
Завершится тур в воскресенье: "Ювентус" дома сыграет с "Кальяри", "Рома" украинского форварда Артема Довбика в гостях встретится с "Монцой", а "Милан" на выезде сойдется с "Фиорентиной".
Отметим, что матчи восьмого тура Серии А состоятся уже после международной паузы, 19-21 октября.
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Пятница, 4 октября
|19:30
|НАПОЛИ
|_:_
|КОМО
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|Суббота, 5 октября
|16:00
|УДИНЕЗЕ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|ИНТЕР
|_:_
|ТОРИНО
|Воскресенье, 6 октября
|13:30
|ЮВЕНТУС
|_:_
|КАЛЬЯРИ
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ПАРМА
|16:00
|ЛАЦИО
|_:_
|ЭМПОЛИ
|19:00
|МОНЦА
|_:_
|РОМА
|21:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|МИЛАН
Таблица Серии А после 6-го тура
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