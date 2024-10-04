Серия А: расписание и результаты матчей 7-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

"Рома" Артема Довбика на выезде встретится с "Монцой".

4-6 октября будут сыграны матчи седьмого тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Тур начался в пятницу поединками "Наполи" – "Комо" и "Верона" – "Венеция".

В субботу "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, который перенес операцию после тяжелой травмы, на выезде сразится с "Аталантой", а "Интер" примет "Торино".

Завершится тур в воскресенье: "Ювентус" дома сыграет с "Кальяри", "Рома" украинского форварда Артема Довбика в гостях встретится с "Монцой", а "Милан" на выезде сойдется с "Фиорентиной".

Отметим, что матчи восьмого тура Серии А состоятся уже после международной паузы, 19-21 октября.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР Пятница, 4 октября 19:30 НАПОЛИ _:_ КОМО 21:45 ВЕРОНА _:_ ВЕНЕЦИЯ Суббота, 5 октября 16:00 УДИНЕЗЕ _:_ ЛЕЧЧЕ 19:00 АТАЛАНТА _:_ ДЖЕНОА 21:45 ИНТЕР _:_ ТОРИНО Воскресенье, 6 октября 13:30 ЮВЕНТУС _:_ КАЛЬЯРИ 16:00 БОЛОНЬЯ _:_ ПАРМА 16:00 ЛАЦИО _:_ ЭМПОЛИ 19:00 МОНЦА _:_ РОМА 21:45 ФИОРЕНТИНА _:_ МИЛАН

Таблица Серии А после 6-го тура

Таблица Серии А после 6-го тура / Фото: flashscore.ua

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