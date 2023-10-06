Серия А: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

"Дженоа" Руслана Малиновского будет принимать "Милан".
6 – 8 октября состоятся матчи 8-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком "Эмполи" украинца Виктора Коваленко с "Удинезе".
В субботу "Интер" сыграет с "Болоньей", "Ювентус" примет "Торино", а "Дженоа" украинца Руслана Малиновского встретится с "Миланом".
Завершится тур в воскресенье. В этот день "Лацио" сразится с "Аталантой", "Рома" будет противостоять "Кальяри", а действующий чемпион "Наполи" будет принимать "Фиорентину".
- После 7-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляют "Интер" и "Милан", которые имеют по 18 очков. За ними следуют "Наполи", "Ювентус" и "Фиорентина" (по 14 баллов).
- Матчи 9-го тура Серии А состоятся после международной паузы, 21 – 23 октября.
- Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Пятница, 6 октября
|19:30
|ЭМПОЛИ
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|САССУОЛО
|Суббота, 7 октября
|16:00
|ИНТЕР
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ТОРИНО
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|МИЛАН
|Воскресенье, 8 октября
|13:30
|МОНЦА
|_:_
|САЛЕРНИТАНА
|16:00
|ЛАЦИО
|_:_
|АТАЛАНТА
|16:00
|ФРОЗИНОНЕ
|_:_
|ВЕРОНА
|19:00
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|РОМА
|21:45
|НАПОЛИ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
Таблица Серии А после 7-го тура
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