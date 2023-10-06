Серия А: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

6 – 8 октября состоятся матчи 8-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Эмполи" украинца Виктора Коваленко с "Удинезе".

В субботу "Интер" сыграет с "Болоньей", "Ювентус" примет "Торино", а "Дженоа" украинца Руслана Малиновского встретится с "Миланом".

Завершится тур в воскресенье. В этот день "Лацио" сразится с "Аталантой", "Рома" будет противостоять "Кальяри", а действующий чемпион "Наполи" будет принимать "Фиорентину".

После 7-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляют "Интер" и "Милан", которые имеют по 18 очков. За ними следуют "Наполи", "Ювентус" и "Фиорентина" (по 14 баллов).

Матчи 9-го тура Серии А состоятся после международной паузы, 21 – 23 октября.

Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

Таблица Серии А после 7-го тура

Таблица Серии А после 7-го тура / Фото: flashscore.ua

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