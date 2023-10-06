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Серия А: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серия А: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Руслан Малиновский/Фото: facebook.com/genoaCFCofficial

"Дженоа" Руслана Малиновского будет принимать "Милан".

6 – 8 октября состоятся матчи 8-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком "Эмполи" украинца Виктора Коваленко с "Удинезе".

В субботу "Интер" сыграет с "Болоньей", "Ювентус" примет "Торино", а "Дженоа" украинца Руслана Малиновского встретится с "Миланом".

Завершится тур в воскресенье. В этот день "Лацио" сразится с "Аталантой", "Рома" будет противостоять "Кальяри", а действующий чемпион "Наполи" будет принимать "Фиорентину".

  • После 7-го тура таблицу чемпионата Италии возглавляют "Интер" и "Милан", которые имеют по 18 очков. За ними следуют "Наполи", "Ювентус" и "Фиорентина" (по 14 баллов).
  • Матчи 9-го тура Серии А состоятся после международной паузы, 21 – 23 октября.
  • Новичками этого сезона элитного дивизиона чемпионата Италии стали "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Пятница, 6 октября
19:30 ЭМПОЛИ   _:_   УДИНЕЗЕ
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   САССУОЛО
Суббота, 7 октября
16:00 ИНТЕР   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   ТОРИНО
21:45 ДЖЕНОА   _:_   МИЛАН
Воскресенье, 8 октября
13:30 МОНЦА   _:_   САЛЕРНИТАНА
16:00 ЛАЦИО   _:_   АТАЛАНТА
16:00 ФРОЗИНОНЕ   _:_   ВЕРОНА
19:00 КАЛЬЯРИ   _:_   РОМА
21:45 НАПОЛИ   _:_   ФИОРЕНТИНА

Таблица Серии А после 7-го тура

Таблица Серии А после 7-го тура / © flashscore.ua
Таблица Серии А после 7-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
51
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