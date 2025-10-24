ТСН в социальных сетях

Серия А: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица

Смотрите календарь и результаты всех поединков восьмого тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.

"Милан"

"Милан" / © Associated Press

С 24 по 26 октября состоятся матчи 8-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 24 октября, когда "Милан" примет "Пизу".

В субботу, 25 октября, действующий чемпион "Наполи" сразится с "Интером".

В воскресенье, 26 октября, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с "Торино", "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет противостоять "Сассуоло", а "Лацио" сойдется с "Ювентусом".

Расписание и результаты матчей 8-го тура Серии А

Пятница, 24 октября

21:45 "Милан" – "Пиза"

Суббота, 25 октября

16:00 "Парма" – "Комо"

16:00 "Удинезе" – "Лечче"

19:00 "Наполи" – "Интер"

21:45 "Кремонезе" – "Аталанта"

Воскресенье, 26 октября

13:30 "Торино" – "Дженоа"

16:00 "Верона" – "Кальяри"

16:00 "Сассуоло" – "Рома"

19:00 "Фиорентина" – "Болонья"

21:45 "Лацио" – "Ювентус"

Таблица Серии А после 7-го тура

Таблица Серии А после 7-го тура / © flashscore.ua

