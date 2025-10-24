- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 1 мин
Серия А: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Италии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков восьмого тура чемпионата Италии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 24 по 26 октября состоятся матчи 8-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 24 октября, когда "Милан" примет "Пизу".
В субботу, 25 октября, действующий чемпион "Наполи" сразится с "Интером".
В воскресенье, 26 октября, "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского встретится с "Торино", "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет противостоять "Сассуоло", а "Лацио" сойдется с "Ювентусом".
Расписание и результаты матчей 8-го тура Серии А
Пятница, 24 октября
21:45 "Милан" – "Пиза"
Суббота, 25 октября
16:00 "Парма" – "Комо"
16:00 "Удинезе" – "Лечче"
19:00 "Наполи" – "Интер"
21:45 "Кремонезе" – "Аталанта"
Воскресенье, 26 октября
13:30 "Торино" – "Дженоа"
16:00 "Верона" – "Кальяри"
16:00 "Сассуоло" – "Рома"
19:00 "Фиорентина" – "Болонья"
21:45 "Лацио" – "Ювентус"